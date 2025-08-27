Dansk-svensk post-koncern har midlertidigt sat visse forsendelser til USA og Puerto Rico på pause

Onsdag 27. august 2025 kl: 09:08

De minimis-undtagelsen er en amerikansk handelsregel, der tillader varer af lav værdi - under 800 dollar - at komme ind i landet uden, at der skal betales told eller afgifter. Den er beregnet til at forenkle og fremskynde importprocessen for små forsendelser, forklarer PostNord.









Den midlertidige indstilling af de minimis-reglen ophæver den tidligere undtagelse, og det betyder, at der skal være betalt told af alle varer, før de ankommer til USA - dog med undtagelse af gaver sendt af privatpersoner til en værdi under 100 dollar samt pakker med en deklareret værdi på over 800 dollar.









PostNord oplyser videre, at det er transportøren, der har ansvaret for at sikre, at reglerne overholdes. PostNord fremhæver også, at ændringen i den amerikanske lovgivningen træder i kraft fredag 29. august 2025 og vil få betydning for internationale posttjenester og netbutikker.









De amerikanske myndigheder informerede fredag 15. august om detaljerne i de nye regler og de krav, der stilles.









På grund af den korte tidsramme for tilpasning til de nye specifikke krav sætter PostNord midlertidigt forsendelser til USA og Puerto Rico på pause for forsendelser, der er deklareret til en værdi på under 800 dollar. Pausen gælder, indtil der er udviklet og indarbejdet en løsning, der opfylder kravene.









- Beslutningen er beklagelig, men nødvendig for at sikre fuld overholdelse af de nyligt indførte regler. Vi samarbejder aktivt med de relevante internationale organisationer og vores amerikanske partnere om at udvikle og implementere den nødvendige løsning, og vi arbejder på så hurtigt som muligt at genoptage denne service til vores kunder, siger Björn Bergman, der er Head of Group Brand and Communication hos PostNord.









Beslutningen berører forsendelser af varer fra Danmark og Sverige til USA og Puerto Rico. Breve uden varer berøres ikke.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.