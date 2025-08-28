Eksprestunnel kan afhjælpe trængsel i København
Torsdag 28. august 2025 kl: 15:20Af: Redaktionen
DSB og COWI har i 2024 udarbejdet en fase 0-rapport om anlæg af en eksprestunnel til S-tog med udgangspunkt under Københavns Hovedbanegaard
Tunnelen skal være med til at afhjælpe trængslen i hovedstaden og vil formentlig blive anlagt mellem Københavns Hovedbanegård og Hellerup/Emdrup. Den giver mulighed for anlæg af en S-togsstation ved Rigshospitalet.
DSB og Metroselskabet er i juni startet på en forundersøgelse af eksprestunnellen med henblik på politisk orientering i maj 2026.
