Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog

FØRSTE HALVÅR 2025:

Torsdag 28. august 2025 kl: 15:15

Fra DSB's halvårsrapport:

Højere passageromsætning og stigning i antal rejser i Fjern- & Regionaltog

Antal rejser i S-tog i 2. kvartal påvirket af store sporarbejder

Rekordmange kunder over Storebælt

Kundepunktligheden stabil i S-tog, men i perioder udfordret i Fjern- & Regionaltog

Stadig flere rejser sælges via digitale løsninger

Yderligere 50 IC5-eltogsæt bestilt

Pris for social ansvarlighed fra KPMG

Første Green Bond Report offentliggjort

Opjustering af forventet resultat for 2025





På omkostningssiden blev resultatet påvirket af øgede omkostninger til erstatningskørsel, personale og afskrivninger.









- Resultat før skat for 1. halvår 2025 er tilfredsstillende, og vi fortsætter med at have fokus på den samlede omkostningsstyrring, skriver Pernille Damm Nielsen, der er økonomidirektør i DSB i halvårsrapporten.









her: Interesserede kan se DSB's halvårsrapport for de første seks måneder af 2025









