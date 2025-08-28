FØRSTE HALVÅR 2025:
DSB kan efter årets første seks måneder notere et resultat før skat på 353 millioner kroner. I den tilsvarende periode sidste år var resultatet før skat på 327 millioner kroner. Det er blandt andet højere passageromsætning, efterregulering af trafik-kontraktindtægter for 2024 samt aktivering af projektomkostninger, der har bidraget til det forbedrede resultat
Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog
Torsdag 28. august 2025 kl: 15:15Af: Redaktionen
DSB kan efter årets første seks måneder notere et resultat før skat på 353 millioner kroner. I den tilsvarende periode sidste år var resultatet før skat på 327 millioner kroner. Det er blandt andet højere passageromsætning, efterregulering af trafik-kontraktindtægter for 2024 samt aktivering af projektomkostninger, der har bidraget til det forbedrede resultat
Fra DSB's halvårsrapport:
- Højere passageromsætning og stigning i antal rejser i Fjern- & Regionaltog
- Antal rejser i S-tog i 2. kvartal påvirket af store sporarbejder
- Rekordmange kunder over Storebælt
- Kundepunktligheden stabil i S-tog, men i perioder udfordret i Fjern- & Regionaltog
- Stadig flere rejser sælges via digitale løsninger
- Yderligere 50 IC5-eltogsæt bestilt
- Pris for social ansvarlighed fra KPMG
- Første Green Bond Report offentliggjort
- Opjustering af forventet resultat for 2025
På omkostningssiden blev resultatet påvirket af øgede omkostninger til erstatningskørsel, personale og afskrivninger.
- Resultat før skat for 1. halvår 2025 er tilfredsstillende, og vi fortsætter med at have fokus på den samlede omkostningsstyrring, skriver Pernille Damm Nielsen, der er økonomidirektør i DSB i halvårsrapporten.
Interesserede kan se DSB's halvårsrapport for de første seks måneder af 2025 her:
