Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
FØRSTE HALVÅR 2025:

Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog

Torsdag 28. august 2025 kl: 15:15
Af: Redaktionen

Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog

DSB kan efter årets første seks måneder notere et resultat før skat på 353 millioner kroner. I den tilsvarende periode sidste år var resultatet før skat på 327 millioner kroner. Det er blandt andet højere passageromsætning, efterregulering af trafik-kontraktindtægter for 2024 samt aktivering af projektomkostninger, der har bidraget til det forbedrede resultat

Fra DSB's halvårsrapport:
  • Højere passageromsætning og stigning i antal rejser i Fjern- & Regionaltog
  • Antal rejser i S-tog i 2. kvartal påvirket af store sporarbejder
  • Rekordmange kunder over Storebælt
  • Kundepunktligheden stabil i S-tog, men i perioder udfordret i Fjern- & Regionaltog
  • Stadig flere rejser sælges via digitale løsninger
  • Yderligere 50 IC5-eltogsæt bestilt
  • Pris for social ansvarlighed fra KPMG
  • Første Green Bond Report offentliggjort
  • Opjustering af forventet resultat for 2025 

På omkostningssiden blev resultatet påvirket af øgede omkostninger til erstatningskørsel, personale og afskrivninger.


- Resultat før skat for 1. halvår 2025 er tilfredsstillende, og vi fortsætter med at have fokus på den samlede omkostningsstyrring, skriver Pernille Damm Nielsen, der er økonomidirektør i DSB i halvårsrapporten.


Interesserede kan se DSB's halvårsrapport for de første seks måneder af 2025 her:





Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Eksprestunnel kan afhjælpe trængsel i København
- Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog
- Togoperatør har transporteret rekordmange passagerer over Storebælt
- Energiselskab: Man skal sidde klar ved tasterne
- Varde Kommune sætter ekstra skilte op ved jernbaneoverskæringer
- Svensk busoperatør skal køre flere busser i Storkøbenhavn
- Nyt havnedesign udfordrer færgerne
- Togdriften mellem Oksbøl og Nr. Nebel er indstillet efter uheld i jernbaneoverskæring
- Politikere i København har vedtaget en nulemissionszone
- Konkurrencemyndighed kræver fusion mellem taxi-tjenester anmeldt
- Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler
- Rederier vil dele kapacitet
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst