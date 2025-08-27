Kurerfirma fortsætter leveringer til USA trods nyt dekret

Onsdag 27. august 2025 kl: 09:30

- Det er vigtigt at understrege forskellen mellem postforsendelser og kommerciel toldbehandling. Hvor postselskaber må afvente nye regler og processer, kan DHL Express fortsat tilbyde en stabil, sikker og hurtig leverance til USA og Puerto Rico. Vi står klar med de nødvendige løsninger, så forsendelser kan nå frem – også efter den 29. august, hvor de nye vilkår træder i kraft, siger Lars Sander Matjeka, der er salgs- og marketingdirektør i DHL Express Danmark.









USA har ophævet den såkaldte de minimis-grænse på 800 dollar som følge af en Executive Order fra den amerikanske præsident, Donald Trump. De minimis-grænsen har hidtil gjort det muligt at sende varer med en forholdsmæssigt begrænset værdi toldfrit ind i landet. Den nye ændring betyder imidlertid, at alle forsendelser - uanset værdi - fremover skal toldbehandles. For postselskaber medfører det betydelige udfordringer, og derfor har flere - eksempelvis PostNord i Danmark og Sverige - indført midlertidigt stop for pakker til USA på grund af de uafklarede spørgsmål om toldopkrævning.









Hos kurerselskabet DHL Express er situationen imidlertid en anden og forsendelserne fortsætter.









- USA er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder. De nye regler kan derfor få stor betydning - især for små og mellemstore virksomheder. Men med DHL Express’ kurerservice, er det altså fortsat hurtigt at sende pakker til amerikanerne, siger Lars Sander Matjeka og tilføjer:









- Når vi uden afbrydelser kan fortsætte vores kurérservice betyder det, at danske virksomheder stadig har adgang til det amerikanske marked, selvom postsystemet er sat på pause. Vi står til rådighed for at rådgive virksomheder om, hvordan de bedst håndterer de nye toldregler.









Kommerciel fortoldning, som DHL Express tilbyder, er fortsat tilgængelig, men uden den tidligere toldfrie grænse. Alle varer - også under 100 dollar - skal nu fortoldes. Kun gaver fra privatperson til privatperson på op til 100 dollar samt dokumenter kan fortsat sendes som hidtil. DHL peger på, at de amerikanske myndigheder vil være på vagt for at sikre, at kommercielle forsendelser ikke bliver sendt som gaver.

