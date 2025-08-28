Viljefast godschauffør blev kåret som årets transportlærling

Torsdag 28. august 2025 kl: 10:33

27-årige Mikkel Gregersen fra Ryslinge blev fornyligt færdig med sin uddannelse som godschauffør, hvor han har gennemført det praktiske forløb hos Peder Olsen & Søn A/S i Odense og skoleforløbet på Syddansk Erhvervsskole i Ryslinge.









Under sit første skoleophold tog han ansvar, viste stærke faglige evner og en god arbejdsmoral, der affødte respekt fra både kolleger og ledelse.









Men da alt så mest lyst ud, slog lynet ned. Embedslægen kontaktede ham med besked om, at han ikke måtte tage stort kørekort, fordi han som anlægsgartner på en varm dag fik et kortvarigt ildebefindende.









Beskeden fra Embedslægen betød, at han kunne se frem til fem års forbud mod at køre lastbil.









Mikkel Gregersen ankede Embedslægens afgørelse og gennemgik over det næste år en række medicinske undersøgelser for at bevise sit gode helbred. Til sidst fik han grønt lys og har ikke set sig tilbage siden.









Nu kan han også kalde sig årets transportlærling.









- Det kommer helt bag på mig at få prisen. Jeg er meget stolt over at blive anerkendt på denne måde og må samtidig sende en stor tak til kolleger og chefer på min arbejdsplads og til skolen, der begge har støttet mig meget undervejs, siger Mikkel Gregersen.









Dommerkomitéen var enig

Branchedirektør i ATL - Transportens Arbejdsgivere, Lars William Wesch, overrakte prisen ved en reception hos Peder Olsen & Søn onsdag formiddag.









- Både fagligt og personligt er Mikkel et forbillede for mange unge, der overvejer en fremtid som lærling inden for transportsektoren. Trods lidt boglige udfordringer og en langvarig kamp med myndighederne for at få lov til at tage stort kørekort, gav Mikkel ikke op og fastholdt sin drøm om at blive faglært godschauffør, påpegede Lars William Wesch i sin tale.









- Mikkel tager som udlært også initiativ til at støtte virksomhedens lærlinge, deltager stadig i lærlingeklubben på virksomheden og bidrager positivt til lærlingekulturen i virksomheden. Derfor skal han have prisen.









En holdspiller og en stærk karakter

Michael Mertov, der er driftsdirektør hos Peder Olsen & Søn og Mikkel Gregersens chef, fremhæver, at Mikkel Gregersen har bevist, at han ikke blot er en dygtig chauffør, men også en lærling med stor integritet, stærkt engagement og urokkelig ambition.









- Han er et godt eksempel på, hvordan en lærling både kan udvikle sig faglig og samtidig være en god kammerat og kollega, siger Michael Mertov og fortsætter:









- Mikkels pris kan også vise andre, at vi er en virksomhed, der kan hjælpe dem. Det ligger der en god anerkendelse i.









Årets vinder er udpeget af en dommerkomité bestående af:

Direktør for Tænketanken DEA og formand for Rådet for de Erhvervsrettede Uddannelser, Stina Vrang Elias

Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Mads Haugbølle Behrendsen

Vicedirektør i DI med ansvar for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Signe Tychsen Philips

Administrerende direktør i Skills Denmark, Simon Neergaard-Holm









Transportens Lærlingepris blev i år uddelt for syvende gang.









Om Transportens Lærlingepris 2025:

Transportens Lærlingepris er stiftet af ATL - Transportens Arbejdsgivere for at anerkende og hylde lærlinge i transportbranchen, der har udmærket sig gennem deres uddannelse

Prisen gives til en lærling, der har afsluttet sin uddannelse i en ATL-medlemsvirksomhed og har ydet en god indsats både i skoleperioden og på arbejdspladsen

Formålet er at fremhæve dygtige og engagerede lærlinge, der er forbilleder for andre unge ved at vise de mange muligheder, der findes i transportbranchen





Tekst til billedet øverst:

Branchedirektør i ATL, Lars William Wesch (v), administrerende direktør i Peder Olsen & Søn, Henrik Olsen, godschauffør Mikkel Gregersen, driftsdirektør i Peder Olsen & Søn, Michael Mertov og afdelingslederleder Syddansk Erhvervsskole, Magnus Frøstrup Nørregaard. (Foto: ATL - Transportens Arbejdsgivere)

