52-årig mand kørte ind i modkørende lastbil

Torsdag 28. august 2025 kl: 10:20

Den 52-årige mand mistede livet ved sammenstødet, mens lastbilchaufføren kom lettere til skade.









Torsdag formiddag var en bilinspektør på stedet for at undersøge forholdene nærmere.









Rute 168 mellem Kærumvej og Vrangstrupgyden vil ifølge Fyns Politi være spæret en del af formiddagen.





