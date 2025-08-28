52-årig mand kørte ind i modkørende lastbil
Torsdag 28. august 2025 kl: 10:20Af: Redaktionen
Torsdag morgen skete der en ulykke på hovedvej Rute 168 mellem Odense og Assens på det sydvestlige Fyn. En 52 årig mand kørte i sin personbil frontalt ind i en modkørende lastbil lidt uden for Assens
Den 52-årige mand mistede livet ved sammenstødet, mens lastbilchaufføren kom lettere til skade.
Torsdag formiddag var en bilinspektør på stedet for at undersøge forholdene nærmere.
Rute 168 mellem Kærumvej og Vrangstrupgyden vil ifølge Fyns Politi være spæret en del af formiddagen.
