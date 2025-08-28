Svensk busoperatør skal køre flere busser i Storkøbenhavn

Torsdag 28. august 2025 kl: 10:57

Kontrakten, der omfatter 125 batterielektriske busser løber over seks år med mulighed for forlængelse i fire år plus fire år, hvor Nobina i dag kører dele af den eksisterende trafik.









Ud over krav om bæredygtighed med elektriske busser har en række kvalitetsparametre været afgørende for, at Nobina vandt udbuddet.









- Vi er meget stolte over den fortsatte tillid fra Movia til at drive og udvikle den kollektivetrafik i en lang årrække fremover. Vi har i over et årti haft ansvaret for dele af disse linje og ser nu frem til både at udvide vores trafik og indkøre udslipsfrie busser, sammen med Movia og passagerne, Bram Lauwers, der er administrerende direktør i Nobina Danmark.

