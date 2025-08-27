Politikere i København har vedtaget en nulemissionszone
Onsdag 27. august 2025 kl: 10:01Af: Redaktionen
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog i sidste uge at indføre en nulemissionszone på Indre Vesterbro. Også i Aarhus kommune blev der sidste år indgået en politisk aftale, hvor i det indgår, at der skal indføres en nulemissionszone. Zonerne vil være forbeholdt eldrevne køretøjer, dog med enkelte undtagelser, for eksempel for beboerne i området
- Nu ruller udviklingen for nulemissionszoner i de større byer, og de kommer til at være afgørende for udskiftningen af bilparken i Danmark. Det er vores vurdering, at nulemissionszonerne vil have effekt på bilsalget med det samme, fordi bilisterne gerne vil have en bil, der kan køre, hvor de ønsker - også om to eller tre år, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Denmark, som er interesseorganisation for bilimportører i Danmark.
Kommunernes meldinger om nulemissionszoner kommer på baggrund af en lovgivning, som Folketinget vedtog i december sidste år. Den åbnede for, at kommunerne selv kunne beslutte at indføre nulemissionszoner, som vil bidrage til forbedret luftkvalitet, men også skubbe på den grønne omstilling - eksempelvis ved at gøre det mere attraktivt af køre i en el-bil.
Hos Mobility Denmark peger man på, at det er væsentligt at sikre, at indførelsen af nulemissionszoner sker med tilpas langt varsel, så borgerne har tid til at tilpasse sig.
- Det er vores erfaring, at den grønne omstilling virkelig rykker, når der stilles tydelige krav og forventninger. Derfor er dette også en oplagt mulighed for at skubbe på el-biludviklingen i de enkelte kommuner. Vi forventer, at flere kommuner vil hoppe med på vognen, og at nulemissionszonerne vil blive et omdiskuteret emne i kommunalvalgkampen til november, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Denmark.
- Det er dog vigtigt , at forbrugerne ikke bliver presset ud i et akut bilskift, men tager overvejelsen om drivmiddel, når de erhverver sig en ny bil. Derfor bør kommunerne være langsigtede i deres planlægning af nulemissionszonerne og undlade at træffe en beslutning i dag, som træder i kraft allerede i morgen, siger han videre.
