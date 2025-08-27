Togdriften mellem Oksbøl og Nr. Nebel er indstillet efter uheld i jernbaneoverskæring

Onsdag 27. august 2025 kl: 10:27

Der var tre passagerer i toget, som umiddelbart ikke kom alvorligt til skade. Lokomotivfører og traktorfører blev bagt på skadestuen i Esbjerg for at blive undersøgt, selvom de ikke havde synlige skader. Efter undersøgelsen kunne de tage hjem.









Redningspersonale på stedet undersøgte de tre passagerer og vejledte vejledt om at søge lægehjælp ved behov. Efterfølgende har mindst en af de tre passagerer henvendt sig på skadestuen.









Efter uheldet har Havarikommissionenværet på ulykkesstedet for at gennemføre undersøgelser. Banedanmark har ligeledes været på stedet for at undersøge sikringsanlægget og konkluderede, at det virkede, som det skulle. Politiet tilkaldte derudover en bilinspektør i forhold til yderligere undersøgelser af traktoren og den tilkoblede vogn. Det arbejde blev afsluttet tirsdag eftermiddag. Både traktor og vogn blev fjernet af den maskinstation, som ejer køretøjerne.









Toget vil efter planen blive fjernet fra stedet i løbet af onsdag.









Efter kollisionen tirsdag sætter Varde Kommune i løbet af denne uge midlertidig skiltning op ved de jernbaneoverkørsler i kommunen, som er uden bomme. Skiltningen vil opfordre trafikanter til at udvise særlig opmærksomhed, hvilket man ifølge Færdselsloven er forpliget til.









Hvis man har været involveret i en ulykke, kan man opleve psykiske efterreaktioner. GoCollective har vejledt de tre passagerer, som var i toget under kollisionen, om at kontakte selskabet, hvis de har behov for hjælp.









Hvis man får psykiske efterreaktioner, er der også mulighed for at møde op hos Den psykiatriske akutmodtagelse i Esbjerg eller kontakte Offerrådgivningen på tlf. 116 006.

