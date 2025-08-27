Konkurrencemyndighed kræver fusion mellem taxi-tjenester anmeldt

Onsdag 27. august 2025 kl: 09:37

- Fusionen mellem Uber og Dantaxi kan få stor betydning for taxikørsel i Danmark, så vi har valgt at benytte vores nye mulighed for at kræve den anmeldt. På baggrund af de oplysninger, vi foreløbig har modtaget, ser vi en risiko for, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, og fortsætter:









- Vores opgave er nu at vurdere, om det faktisk er tilfældet, og der skal gribes ind, eller om den kan godkendes uden justeringer.









Uber International Holding B.V. købte i maj i år Greenfleet Holding A/S, der er moderselskab til Dantaxi-selskaberne.









Umiddelbart var fusionen mellem Uber og Dantaxi ikke anmeldelsespligtig, fordi den lå under konkurrencelovens almindelige omsætningstærskler. Alligevel har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen valgt at kræve den anmeldt, da oplysninger, som styrelsen indtil videre har modtaget, peger i retning af, at der er risiko for, at fusionen mellem Uber og Dantaxi hæmmer konkurrencen betydeligt.









Det skyldes ikke mindst Uber's samarbejdsaftale med Drivr Danmark, som på kort tid er blevet en væsentlig aktør i den danske taxibranche. Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at Drivr's kunder kan booke taxi med Ubers app. Dantaxi formidlede inden fusionen sine tjenester via sin egen app, men benytter også Uber's app i dag.









Det er første gang, den nye regel i konkurrenceloven om anmeldelse af fusioner under de almindelige omsætningstærskler anvendes.

Uber og Dantaxi skal anmelde fusionen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen senest 15. september. Herefter vil styrelsen undersøge effekterne for konkurrencen på samme vis som ved anmeldelsespligtige fusioner. Undersøgelserne skal afdække, om fusionen giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, som gør det nødvendigt at gribe ind. Hvis styrelsen vurderer, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, kan den uden videre godkendes.









Fakta om fusioner under de almindelige omsætningstærskler:

Fusioner over en vis størrelse må ikke gennemføres, før de er blevet vurderet og godkendt af konkurrencemyndigheden. Størrelsen måles på virksomhedernes koncernomsætning i Danmark

I særlige tilfælde kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kræve en fusion anmeldt, selv om virksomhedernes omsætning er under de almindelige omsætningstærskler. Det er en beføjelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik med virkning fra 1. juli 2024





To betingelser skal være opfyldt for at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve en fusion under de almindelige omsætningstærskler anmeldt:

De fusionerende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark er mindst 50 millioner kroner

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, især som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling





Fusionsparterne har pligt til at anmelde fusionen, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kræver det. Det gælder, uanset om en fusion allerede er gennemført.





