Varde Kommune sætter ekstra skilte op ved jernbaneoverskæringer

Torsdag 28. august 2025 kl: 12:53

Af: Redaktionen Torsdag begyndte Varde Kommune at opsætte midlertidige skilte ved jernbaneoverkørsler uden bom i Varde Kommune begyndt. (Foto: Varde Kommune)

Efter tirsdagens uheld ved Henne Stationsby, hvor en traktor med vogn kom i vejen for et tog i en jernbaneoverskæring ved Henne Stationsby nordvest for Varde, har Varde Kommune torsdag opsat de første midlertidige advarselsskilte ved overkørsler uden bom på strækningen mellem Varde Station og Nr. Nebel Station.









De første skilte er sat op ved overkørslen mellem Vestre Landevej 152 og 168 i Varde, hvor trafikanterne nu opfordres til at udvise særlig opmærksomhed, før de krydser skinnerne. Ved de øvrige overkørsler opstilles den midlertidige skiltning senere i løbet af torsdagen.









Varde Kommune er fortsat i dialog med Banedanmark, Vestbanen og øvrige myndigheder på strækning for at styrke sikkerheden. Flere af tiltagene har dog et længere tidsperspektiv.









- Uheldet ved Henne Stationsby tydeliggjorde udfordringen med de ubevogtede overkørsler og behovet for handling. Vi har en god dialog med Banedanmark, Vestbanen og de øvrige myndigheder på strækningen, men vi er nødt til at gøre noget nu, så borgerne føler sig sikre, når de krydser jernbanen, siger Hans Peter Due, der er konstitueret direktør for Plan og Teknik i Varde Kommune.









- Vi kan som kommune ikke beslutte at sætte bomme op, men vi kan øge skiltningen, så ingen trafikanter kan være i tvivl om, at de nærmer sig en jernbaneoverkørsel.









Færdselsloven beskriver, hvordan man som trafikant skal forholde sig, når man nærmer sig og passerer en jernbaneoverskæring:









Færdselslovens paragraf 5:





Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed.





Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.





Stk. 2:

Trafikanter må ikke passere jernbaneoverkørsel, når:

pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg

bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes

jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig





Stk. 4.

Stk. 1-3 gælder også for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden at være afgrænset derfra, men dog ikke for letbanespor.





Stk. 5.

Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal iagttages ved passage af jernbaneoverkørsler med:

transporter, der er særligt langsomme eller tunge

transporter, der overskrider de almindelige bestemmelser for bredde, længde eller højde

dyr, der trækkes eller drives





(Kilde: Færdselsloven)

















