Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025 åbner 3. september

Torsdag 28. august 2025 kl: 13:40

Puljen åbner for ansøgninger onsdag 3. september klokken 10.00 og lukker for ansøgninger 30. september klokken 15.00. Vejdirektoratet vil lægge et link til ansøgningsskemaet på virk.dk op på nedenstående side, inden puljen åbner.









På nedenstående side, kan interesserede hente flere oplysninger og også ansøgningsskemaer til puljen.









