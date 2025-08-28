Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025 åbner 3. september
Torsdag 28. august 2025 kl: 13:40Af: Redaktionen
Vejdirektoratet, der administrerer og modtager ansøgninger til Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025, oplyser, at der på en særlig side vil blive lagt et link, som man skal følge, hvis man vil søge midler fra puljen
Puljen åbner for ansøgninger onsdag 3. september klokken 10.00 og lukker for ansøgninger 30. september klokken 15.00. Vejdirektoratet vil lægge et link til ansøgningsskemaet på virk.dk op på nedenstående side, inden puljen åbner.
På nedenstående side, kan interesserede hente flere oplysninger og også ansøgningsskemaer til puljen.
Nævnte side kan ses her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Energiselskab: Man skal sidde klar ved tasterne
- Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025 åbner 3. september
- Tiptrailer er hentet til Skjern
- Varde Kommune sætter ekstra skilte op ved jernbaneoverskæringer
- Viljefast godschauffør blev kåret som årets transportlærling
- 52-årig mand kørte ind i modkørende lastbil
- Nyt havnedesign udfordrer færgerne
- Togdriften mellem Oksbøl og Nr. Nebel er indstillet efter uheld i jernbaneoverskæring
- Politikere i København har vedtaget en nulemissionszone
- Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler
- Rederier vil dele kapacitet
- Traktor kom i vejen for tog i jernbaneoverskæring nordvest for Varde
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!