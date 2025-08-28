Togoperatør har transporteret rekordmange passagerer over Storebælt

Torsdag 28. august 2025 kl: 15:12

Af: Jesper Christensen Passagertal DSB - Første halvår 2025 sammenholdt med samme periode 2024. (Illustration fra DSB's halvårsrapport)

Det svarer til en vækst på 8 procent sammenlignet med samme periode sidste år. DSB peger i sin seneste halvårsrapport for første halvår 2025 på, at væksten ses på tværs af både pendler-, fritids- og erhvervsrejser.





En stigende andel af rejserne foretages med billegere Orange-billetter, som har udgjort 55 procent af det samlede antal togrejser over Storebælt.

