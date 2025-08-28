Togoperatør har transporteret rekordmange passagerer over Storebælt
Torsdag 28. august 2025 kl: 15:12Af: Jesper Christensen
Passagertal DSB - Første halvår 2025 sammenholdt med samme periode 2024. (Illustration fra DSB's halvårsrapport)
Den positive udvikling i antal rejser over Storebælt, som togoperatører DSB opleve sidste år er fortsat ind i 2025, hvor i alt 4,8 millioner mennesker rejste med tog over Storebælt
Det svarer til en vækst på 8 procent sammenlignet med samme periode sidste år. DSB peger i sin seneste halvårsrapport for første halvår 2025 på, at væksten ses på tværs af både pendler-, fritids- og erhvervsrejser.
En stigende andel af rejserne foretages med billegere Orange-billetter, som har udgjort 55 procent af det samlede antal togrejser over Storebælt.
