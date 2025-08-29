Stor shippingvirksomhed udvider med 200.000 kvadratmeter i sin hjemby

Fredag 29. august 2025 kl: 08:41

Blue Water har indgået en aftale med Esbjerg Havn om overtagelse af det 200.000 kvadratmeter store areal, der skal indgå i Blue Waters omfattende vindmølleoperationer. De første 20.000 kvadratmeter forventes at blive overtaget i november i år, mens resten af arealet vil stå klar i andet kvartal næste år. Hele området er hævet til kote 7 meter, hvilket betyder, at arealet er sikret mod højvande - angiveligt de næste 100 år.









- Med det nye areal får vi en unik mulighed for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra vindindustrien. Esbjerg Havn spiller en central rolle i udviklingen af offshore-vind i Nordsøen, og udvidelsen sikrer, at vi kan levere de faciliteter og den kapacitet, vores kunder efterspørger, siger Per Jensen, der er Director Port Service hos Blue Water.









En investering i fremtiden

Det nye areal bliver en vigtig brik i Blue Waters 2030-strategi, hvor investeringer i havnetjenester og vindlogistik er afgørende vækstområder. Udvidelsen sker samtidig med, at vindindustrien oplever kraftig vækst, drevet af den grønne omstilling og store investeringer i Nordsøens vindparker.









- Det er helt afgørende, at vi tager de skridt nu, som sikrer vores kunder adgang til de rigtige faciliteter i fremtiden. Med dette areal styrker vi ikke blot Blue Waters egen position, men vi bidrager også til, at Esbjerg Havn fastholder sin rolle som Europas vigtigste logistikknudepunkt for offshore vind, fremhæver Per Jensen.









Med aftalen har Blue Water sikret sig det sidste store ledige areal Sydhavnen i Esbjerg.





I forvejen råder Blue Water over betydelige arealer i Sydhavnen i Esbjerg - eksempelvis 75.000 kvadratmeter på selskabets onshore-vindmølleterminal og 25.000 kvadratmeter med Esbjerg Tubular Service. Snart overtager Blue Water desuden de sidste arealer i forbindelse med den kommende 160.000 kvadratmeter store ro/ro-terminal, der håndterer linietrafik til Storbritannien, Belgien og Spanien.





