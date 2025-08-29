Biler på Europa-tour viste 67 procent lavere udledning biobrændstoffer

Fredag 29. august 2025 kl: 09:09

Af: Redaktionen Sammen med 25 andre virksomheder, organisationer og institutioner deltog Iveco i Tour d’Europe med lastbiler, der kørte på BioLNG, et vedvarende flydende biogasbrændstof.

Testen, hvor bilerne på 84 procent af strækningen kørte på 100 procent bæredygtigt brændstof - ud over flydende biogas (BioLNG) var det blandt andet biodiesel (HVO) og bioethanol, resulterede i en reduktion af drivhusgasserne på 67 procent set i forhold til den samlede kørsel.









Hos Iveco, der var en af deltagerne, ser man resultatet som et bevis på, at biogas har en række fordele for transportbranchen.









Iveco deltog sammen med 25 andre virksomheder, organisationer og institutioner i Tour d’Europe med lastbiler, der kørte på BioLNG.









Den tre måneder lange demonstration blev afsluttet i Bruxelles med to dages aktiviteter i EU-Parlamentet og på Autoworld-museet, hvor beslutningstagere og aktører fra transport- og energisektoren mødtes for at diskutere vejen frem mod fossilfri vejtransport.









Nu rapporterer Tour d’Europe, at bæredygtige brændstoffer er en umiddelbart tilgængelig og fleksibel løsning, som kan supplere elektrificering og brint i omstillingen til bæredygtig transport. Det budskab ligger på linje med Iveco's strategi for en teknologineutral og hurtig omstilling.









- Turnéen bekræfter det, vi længe har vidst - at biogas og andre vedvarende brændstoffer er afgørende for en hurtig og effektiv klimaomstilling af transportsektoren. I Sverige har vi unikke muligheder for at gå forrest i udviklingen inden for biogas takket være en stærk infrastruktur og lokal produktion, siger Marcus Torin, der er Country Sales Manager hos Hedin Nordic Truck AB, der repræsenterer Iveco i Norden.









Alle CO2-besparelser under Tour d’Europe blev verificeret ved hjælp af et digitalt værktøj - en såkaldt Digital Fuel Twin (DFT) - og analyseret af det Tekniske Universitet i Darmstadt og Karlsruhe Tekniske Institut. Resultatet blev derefter samlet i en rapport, der nu fastslår, at bæredygtige brændstoffer har et enkelt og reelt gennemførligt potentiale for CO2-reduktion, med faktiske og verificerbare udledningsreduktioner på op til 77 procent.









Iveco fremhæver, at rapporten desuden understreger, at EU’s strategi bør være teknologineutral og i højere grad udnytte mulighederne med bæredygtige og vedvarende brændstoffer, som findes tilgængelige i hele Europa og er fuldt kompatible med nutidens køretøjsteknologi og tankinfrastruktur.









Partnerne bag Tour d’Europe er enige om, at vedvarende og bæredygtige brændstoffer er afgørende for at nå klimamålene.









Marcus Torin fra Hedin Nordic Trucks peger på, at biogas og andre bæredygtige og vedvarende brændstoffer allerede i dag reducerer udledningen fra eksisterende køretøjer.









- Vi se, at de også fremover vil spille en vigtig rolle i at drive fremtidens køretøjer mod en bæredygtig fremtid, påpeger han.









Fakta om Tour d’Europe:

Tour d’Europe er et samarbejdsprojekt, der samler 26 virksomheder, brancheorganisationer og institutioner inden for køretøjer og brændstoffer. Blandt deltagerne er: AVIA, BMW, Bosch, Collective du Bioéthanol, DAF Trucks, Daimler Truck AG, EBB, Enilive, EWABA, ePURE, Ford Trucks / TJA, FuelsEurope, Honda, Hyundai, IVECO, IRU, Moeve, Neste, PRIO, Repsol, Shell, Toyota, Transportes Aguieira, Det Tekniske Universitet i Darmstadt, Det Tekniske Institut i Karlsruhe samt VDA

Køretøjerne - 11 biler og 5 lastbiler - kørte i alt 77.500 kilometer ad fem forskellige ruter på tværs af Europa. De tankede 289 gange med en række forskellige vedvarende brændstoffer: HVO og B100 til dieseldrevne køretøjer, E85 og vedvarende benzin til benzin- og hybridmotorer

BioLNG til gasdrevne lastbiler samt forskellige brændstofblandinger, hvor specifikationer for 100 procent vedvarende brændstof ikke var tilgængelige alle steder













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.