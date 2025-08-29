Sveriges største havn noterer fremgang inden for containergods
Fredag 29. august 2025 kl: 12:05Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første seks måneder håndterede terminalerne i Göteborgs Hamn, hvad der svarer til 470.000 containere. Dermed kan den svenske havn notere fortsat fremgang og en fortsat effektivitetsforbedring takket være en øget andel af fyldte containere og reduceret positionering af tomme enheder. Samtidig jernbanetransporterne nye rekordniveauer
- At flytte tomme containere mellem havne er nødvendigt for, at logistiksystemet kan fungere. Men man vil gerne at holde denne tompositionering på et minimum. Når vi ser, at håndteringen af fyldte containere stiger samtidig med, at vi håndterer færre tomme enheder, betyder det en øget effektivitet i hele logistiksystemet, siger Claes Sundmark, der er salgschef hos Göteborgs Havn.
Ledelsen i Göteborgs Hamn peger på, at APM Terminals, der driver havnens containerterminal, i juli i år havde sin bedste måned nogensinde med 47.805 håndterede teu.
Juli er ikke med i opgørelsen for årets første seks måneder, men indgår i næste kvartalsrapport.
I løbet af sommeren åbnede to nye containerlinjer - CMA-CGM mellem Göteborg og Baltikum og Maersk/Hapag-Lloyd med en ny direkte forbindelse til og fra Asien
Rekordmange containere på jernbanen
Jernbanen fortsatte med at køre frem som det foretrukne tranportform mellem havnen og indlandet. I årets første seks måneder steg jernbanens volumen med 4 procent, og andelen af container gods på jernbanen lå ved udgangen af første halvår i år på godt 60 procent.
Volumudviklingen på jernbanen betyder, at havnen bevæger sig mod en ny all-time-high volumen. Væksten drives primært af indlandsterminaler i det nordlige og sydlige Sverige samt i Mälardalsregionen inklusiv Stockholm. I første halvår steg containertransporterne til og fra Mälardalen på jernbanen med 4 procent til lidt over 30.000 teu.
- Regionen har mange centrallagre for primært forbrugsvarer, og jernbanen mellem Mälardalen og Göteborgs Hamn er afgørende. Jernbanen er effektiv, næsten udslipsfri og reducerer køerne på vejene, siger Claes Sundmark.
Stabile ro/ro-mængder
Den intraeuropæiske ro/ro-trafik steg i årets første seks måneder med 1 procent til 272.000 enheder. Volumenerne steg i foråret efter et køligere første kvartal. Håndteringen af køretøjer faldt med 7 procent til 124.000 enheder i de første seks måneder af 2025, og energistrømmen faldt med 13 procent til 9,4 millioner ton. Faldet skyldes lavere raffinaderimarginaler og vedligeholdelsesarbejder.
Håndteringen af tørbulk udgjorde 155.000 ton, hvilket var et fald på 43 procent i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldtes først og fremmest mindre mængder af sand, sten og grus til anlægsarbejder. Omvendt fortsatte mængderne af forædlede vare fra skovindustrien med at vokse.
På krydstogtområdet tog Göteborgs Hamn mod 16 krydstogtskibe mod 26 i samme periode sidste år.
Göteborgs Hamn kan på linie med Aarhus Havn notere stigende containeraktiviteter, selvom væksten i den svenske havn er mere afdæmpet.
Interesserede kan læse mere om udviklingen i containeromsætningen i Aarhus Havn her:
Göteborgs Hamns godsmængder - første halvår 2025
Jan-juni 2025
Jan-juni 2024
Ændring
Containere, teu
470.000
468.000
0 %
Jernbane, teu
260.000
249.000
4 %
Ro/ro-enheder
272.000
270.000
1 %
Nye biler
124.000
133.000
-7 %
Passagerer
579.000
256.000
-5 %
Krydstogtskibe - anløb
19
26
-27 %
Energi (millioner ton)
9,4
10,9
-13 %
Tørbulk (ton)
155.000
273.000
-43 %
(Kilde: Göteborgs Hamn)
