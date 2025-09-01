Klik venligst



Fyns vognmand har hentet tre-akslet påhængsvogn i Hedensted

Mandag 1. september 2025 kl: 13:40
Af: Redaktionen

CHH Transport A/S, der har hjemsted i Faaborg på Sydfyn, har fornyligt hentet en ny tre-akslet åben Kel-Berg påhængsvogn med løft på anden aksel hos Lastas i Hedensted

Om den nye tre-akslede Kel-Berg påhængsvogn:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål
  • Kraftige tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i alu-profiler i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Anden aksel er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
  • 1.200 mm høj front i aluprofiler
  • 2x4 stk. alu-sider i 1.000 mm højde med K20-kinnegripstolper
  • 4 mm stålbund
  • Ladlængde på 8.000 mm
  • 2x6 stk. surringsringe 
  • Opstigningstrin på begge sider af trækstang
  • Trækøje type Ø 57,5 mm
  • Trækstang understøttet med ”Klemfix”
  • Bolteforskydelig træktriangel 1.400 mm + 6 x 100 mm
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Den tre-akslede Kel-Berg påhængsvogn, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




