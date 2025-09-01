Fyns vognmand har hentet tre-akslet påhængsvogn i Hedensted
Mandag 1. september 2025 kl: 13:40Af: Redaktionen
CHH Transport A/S, der har hjemsted i Faaborg på Sydfyn, har fornyligt hentet en ny tre-akslet åben Kel-Berg påhængsvogn med løft på anden aksel hos Lastas i Hedensted
Om den nye tre-akslede Kel-Berg påhængsvogn:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål
- Kraftige tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i alu-profiler i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Anden aksel er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- 1.200 mm høj front i aluprofiler
- 2x4 stk. alu-sider i 1.000 mm højde med K20-kinnegripstolper
- 4 mm stålbund
- Ladlængde på 8.000 mm
- 2x6 stk. surringsringe
- Opstigningstrin på begge sider af trækstang
- Trækøje type Ø 57,5 mm
- Trækstang understøttet med ”Klemfix”
- Bolteforskydelig træktriangel 1.400 mm + 6 x 100 mm
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
Den tre-akslede Kel-Berg påhængsvogn, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
