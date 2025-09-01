Fyns vognmand har hentet tre-akslet påhængsvogn i Hedensted

Mandag 1. september 2025 kl: 13:40

Om den nye tre-akslede Kel-Berg påhængsvogn:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i kvalitetsstål

Kraftige tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i alu-profiler i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Anden aksel er med løftefunktion

Kasse-opbygning:

1.200 mm høj front i aluprofiler

2x4 stk. alu-sider i 1.000 mm højde med K20-kinnegripstolper

4 mm stålbund

Ladlængde på 8.000 mm

2x6 stk. surringsringe

Opstigningstrin på begge sider af trækstang

Trækøje type Ø 57,5 mm

Trækstang understøttet med ”Klemfix”

Bolteforskydelig træktriangel 1.400 mm + 6 x 100 mm

Bakkamera MXN80C med lukkeklap





Den tre-akslede Kel-Berg påhængsvogn, der har en tilladt totalvægt på 27.000 kg, er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.