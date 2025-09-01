Chauffør fra Sverige havde drukket for meget

Mandag 1. september 2025 kl: 12:07

Chaufføren, en 51-årig mand fra Sverige, blev bedt om at puste i et alkometer, og resultatet bekræftede mistanken, Chaufføren havde en promille over det tilladte og blev anholdt for at få udtaget en blodprøve.









I førerhuset fandt politiet to vodkaflasker ved siden af førersædet, hvor den ene var halvtom.









Politipatruljen tilkaldte i forbindelse med anholdelsen af den 51-årige mand tungvognsspecialister, som så tjekkede lastbilen. Tungvognsspecialisterne kunne konstatere, at lastbilen var i orden og reglerne for køre/hviletider overholdt. Politiet kontaktede vognmanden og bad ham om at hente lastbilen. Den 51-årig mand blev løsladt, men vil høre mere i sagen, når blodprøveresultatet foreligger.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.