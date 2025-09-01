Chauffør fra Sverige havde drukket for meget
Mandag 1. september 2025 kl: 12:07Af: Redaktionen
Fredag formiddag i sidste uge standsede en politipatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi en lastbil på Tølløsevej mellem Tølløse og Hvalsø på Midtsjælland, da der var mistanke om, at føreren var påvirket af spiritus
Chaufføren, en 51-årig mand fra Sverige, blev bedt om at puste i et alkometer, og resultatet bekræftede mistanken, Chaufføren havde en promille over det tilladte og blev anholdt for at få udtaget en blodprøve.
I førerhuset fandt politiet to vodkaflasker ved siden af førersædet, hvor den ene var halvtom.
Politipatruljen tilkaldte i forbindelse med anholdelsen af den 51-årige mand tungvognsspecialister, som så tjekkede lastbilen. Tungvognsspecialisterne kunne konstatere, at lastbilen var i orden og reglerne for køre/hviletider overholdt. Politiet kontaktede vognmanden og bad ham om at hente lastbilen. Den 51-årig mand blev løsladt, men vil høre mere i sagen, når blodprøveresultatet foreligger.
