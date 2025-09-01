Tungvognspolitiet tjekkede partybusser i København
Mandag 1. september 2025 kl: 11:59Af: Redaktionen
Fredag var Tungvognscenter Øst i København, hvor betjente fra enheden gennemførte en målrettet kontrol af partybusser. I alt seks busser blev stoppet og tjekket om alt var lovligt og forsvarligt - herunder om bremserne virkede som de skal. Tungvognscenter Øst oplyser, at fire af de seks kontrollerede busser blev indkaldt til kontrolsyn
En bus havde blokeret to nødudgange, og en bus overholdt ikke særlige krav til indretning af busser. En chauffør havde et udløbet uddannelsesbevis og blev sigtet for at køre to gange uden førerkort. Derudover blev der fundet flere fejl på kontrolapparatet i busserne, så køre/hviletiderne ikke blev registreret korrekt. Tungvognscenter Øst står for tungvogsnkontrol på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
