Tungvognspolitiet tjekkede partybusser i København

Mandag 1. september 2025 kl: 11:59

En bus havde blokeret to nødudgange, og en bus overholdt ikke særlige krav til indretning af busser. En chauffør havde et udløbet uddannelsesbevis og blev sigtet for at køre to gange uden førerkort. Derudover blev der fundet flere fejl på kontrolapparatet i busserne, så køre/hviletiderne ikke blev registreret korrekt. Tungvognscenter Øst står for tungvogsnkontrol på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

