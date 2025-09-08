TRANSPORT AF GODS, PAKKER OG VARER:
Arbejdstilsynet har sat nye datoer for målrettede virksomhedsforløb
Mandag 8. september 2025 kl: 12:50Af: Redaktionen
Med målrettede virksomhedsforløb for virksomheder, der kører med gods, pakker og varer, vil Arbejdstilsynet sætte fokus på handlinger og redskaber, som kan hjælpe transportvirksomhederne til at øge sikkerheden for deres chauffører
Forløbene skal give inspiration og værktøjer til, hvordan man som virksomhed kan arbejde med at forebygge ulykker med sikkerhedstiltag, der er aktuelle for netop arbejde med transport og håndtering af gods, pakker og varer i Danmark.
Om Arbejdstilsynets målrettede virksomhedsforløb:
- Virksomhedsforløbene består af to fysiske møder, der sætter fokus på handlinger og redskaber, som kan hjælpe transportvirksomhederne til at øge sikkerheden for deres chauffører
- Formålet med forløbene er, at man som virksomhed kan tage hjem med en plan for, hvordan man kan arbejde med et eller flere konkrete sikkerhedstiltag, som er aktuelt for den enkelte virksomhed
- De virksomheder, der deltager, kan også inspirere hinanden til gode løsninger
- Forløbene henvender sig til alle transportvirksomheder - både dem, der kører med tungt gods og dem, der transporterer gods i varebiler. Mange sikkerhedstiltag for chauffører er de samme uanset bilens størrelse
- Der er plads til op til fire fra hver virksomhed, og Arbejdstilsynet vil gerne have, at man deltager med mindst en chauffør, da forløbene indeholder lave nogle øvelser og workshop, hvor det er en forudsætning, at der er en chauffør med
- Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvem der ellers deltager i møderne
Arbejdstilsynet anbefaler:
- Chauffører
- Ledere (kørselsleder, disponent, vognmand)
- Arbejdsmiljørepræsentanter
Dato for virksomhedsforløb:
Møde 1: Slagelse
16. september kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Øst, Antvorskov Alle 139, Slagelse
Møde 2: Fælles i Slagelse
19. november kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Øst, Antvorskov Alle 139, Slagelse
Møde 1: Kolding eller Hadsten
17. september kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Syd, Eltangvej 232, Kolding
25. september kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Nord, Over Hadstenvej 48, Hadsten
Møde 2: Fælles i Kolding
Fælles: 26. november kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Syd, Kolding
Til møderne byder Arbejdstilsynet på let frokost fra kl. 12.00-12.30, inden programmet derefter starter.
Interesserede kan tilmelde sig via Arbejdstilsynets web-side - klik her:
