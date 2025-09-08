Arbejdstilsynet har sat nye datoer for målrettede virksomhedsforløb

TRANSPORT AF GODS, PAKKER OG VARER:

Mandag 8. september 2025 kl: 12:50

Forløbene skal give inspiration og værktøjer til, hvordan man som virksomhed kan arbejde med at forebygge ulykker med sikkerhedstiltag, der er aktuelle for netop arbejde med transport og håndtering af gods, pakker og varer i Danmark.









Om Arbejdstilsynets målrettede virksomhedsforløb:

Virksomhedsforløbene består af to fysiske møder, der sætter fokus på handlinger og redskaber, som kan hjælpe transportvirksomhederne til at øge sikkerheden for deres chauffører

Formålet med forløbene er, at man som virksomhed kan tage hjem med en plan for, hvordan man kan arbejde med et eller flere konkrete sikkerhedstiltag, som er aktuelt for den enkelte virksomhed

De virksomheder, der deltager, kan også inspirere hinanden til gode løsninger

Forløbene henvender sig til alle transportvirksomheder - både dem, der kører med tungt gods og dem, der transporterer gods i varebiler. Mange sikkerhedstiltag for chauffører er de samme uanset bilens størrelse

Der er plads til op til fire fra hver virksomhed, og Arbejdstilsynet vil gerne have, at man deltager med mindst en chauffør, da forløbene indeholder lave nogle øvelser og workshop, hvor det er en forudsætning, at der er en chauffør med

Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvem der ellers deltager i møderne

Arbejdstilsynet anbefaler:

Chauffører

Ledere (kørselsleder, disponent, vognmand)

Arbejdsmiljørepræsentanter









Dato for virksomhedsforløb:

Møde 1: Slagelse

16. september kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Øst, Antvorskov Alle 139, Slagelse





Møde 2: Fælles i Slagelse

19. november kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Øst, Antvorskov Alle 139, Slagelse





Møde 1: Kolding eller Hadsten

17. september kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Syd, Eltangvej 232, Kolding

25. september kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Nord, Over Hadstenvej 48, Hadsten





Møde 2: Fælles i Kolding

Fælles: 26. november kl. 12-16. Sted: Tilsynscenter Syd, Kolding









Til møderne byder Arbejdstilsynet på let frokost fra kl. 12.00-12.30, inden programmet derefter starter.









her: Interesserede kan tilmelde sig via Arbejdstilsynets web-side - klik





