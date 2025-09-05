Fælles elcykler har været en succes

Fredag 5. september 2025 kl: 11:54

De 26 deltagende landsbyer har efter forsøgets første face overtaget ansvaret for deleordningerne og de i alt 31 elcykler. I fællesskab driver hver landsby en deleordning videre.









Siden forsøget begyndte er der målt 2.446 kilometers kørsel på cyklerne, som 693 borgere har benyttet. Mange har fået mulighed for at afprøve en mere bæredygtig hverdag, og flere oplever, at fællesskabet i landsbyerne er blevet styrket.









- Det har været fantastisk at se, hvordan landsbyerne har taget projektet til sig. Delecyklen har ikke bare handlet om at bevæge sig fra A til B, men har været noget, der har samlet folk og sat gang i nye fællesskaber, siger Bent B. Graversen (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.









- Samtidig har det gjort det nemmere at være mobil uden at skulle bruge bilen, og det har også fået nogen op på cyklen til hygge og motion, som ellers ikke var kommet afsted, påpeger han.









Projektet har også givet borgere mulighed for at teste, om en elcykel kan erstatte bilen - især bil nummer to.









- For mange familier er bil nummer to en stor investering, både økonomisk og klimamæssigt. Med Delecyklen har vi givet folk mulighed for at afprøve, hvordan en elcykel kan fungere i hverdagen. Det gør det lettere at træffe et grønnere valg, siger Henrik Qvist (EL), der er næstformand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.









I forbindelse med projektet, er der lavet brugerundersøgelser, der viser, at:

62 procent oplever cyklen som et brugbart alternativ til bilen til nogle ture, og 24 procent til mange ture

66 procent mener, at deleordningen har styrket fællesskabet i deres landsby, og 13 procent at den har styrket det meget

71 procent er meget tilfredse med projektet, og 27 procent er tilfredse





Region Midtjylland har afholdt flere workshop, hvor landsbyerne har forberedt sig på selv at drive deleordningen videre. Fra 1. september i år har alle 26 landsbyer overtaget cyklerne og ansvaret for drift, booking og service.









Projektet evalueres samlet med fase 2, der afsluttes 1. november og omfatter 33 landsbyer.









Om Delecyklen:

Delecyklen er et forsøgsprojekt fra Region Midtjylland, hvor landsbyer har delt elcykler og el-ladcykler som alternativ til bilen

Projektet har haft fokus på både bæredygtig mobilitet og styrkelse af fællesskabet i landsbyerne

I fase 1 deltog 26 landsbyer, som hver fik stillet en elcykel eller el-ladcykel gratis til rådighed i et år

Region Midtjylland har stået for service, bookingplatform og vedligeholdelse under forsøget

Landsbyerne blev udvalgt ud fra blandt andet motivation, landsbyens initiativer og mulighed for sikker opbevaring af cyklen

Målet har været at teste, om dele-elcykler kan reducere behovet for bil nummer to og gøre det lettere at komme rundt, hvor offentlig transport er begrænset

Alle landsbyer har gjort en stor indsats og har derfor fået lov at beholde cyklerne, hvis de har kunne komme med en plan for at drive deleordningerne videre

Projektet har skabt nye erfaringer med delecykler i landdistrikter, hvor der tidligere har været få forsøg





Følgende landsbyer har været en del af Delecyklens fase 1:





Alken - Skanderborg Kommune

Alling - Skanderborg Kommune

Borum - Aarhus Kommune

Dollerup - Viborg Kommune

Durup - Skive Kommune





Faster-Astrup - Ringkøbing Skjern Kommune

Feldborg - Herning Kommune

Følle - Syddjurs Kommune

Handbjerg - Holstebro Kommune

Hemmed - Norddjurs Kommune





Hinge-Nørskovlund - Silkeborg Kommune

Kloster - Ringkøbing Skjern Kommune

Knebel - Syddjurs Kommune

Korning - Hedensted Kommune

Labing - Aarhus Kommune





Lem - Skive Kommune

Lyngå - Favrskov Kommune

Mesing - Skanderborg Kommune

Ommestrup - Syddjurs Kommune

Roum - Viborg Kommune





Sevel - Holstebro Kommune

Spentrup - Randers Kommune

Stenvad - Norddjurs Kommune

Stoholm - Viborg Kommune

Træden - Horsens Kommune





Vitten - Favrskov Kommune

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.