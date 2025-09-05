Fælles elcykler har været en succes
Fredag 5. september 2025 kl: 11:54Af: Redaktionen
Et forsøg med delecykler blev en stor succes i en række landsbyer i Midtjylland - både som transportmiddel og som samlingspunkt. Nu overtager landsbyerne selv Delecyklen, der er et forsøgsprojekt fra Region Midtjylland, hvor landsbyer har delt elcykler og el-ladcykler som alternativ til bilen
De 26 deltagende landsbyer har efter forsøgets første face overtaget ansvaret for deleordningerne og de i alt 31 elcykler. I fællesskab driver hver landsby en deleordning videre.
Siden forsøget begyndte er der målt 2.446 kilometers kørsel på cyklerne, som 693 borgere har benyttet. Mange har fået mulighed for at afprøve en mere bæredygtig hverdag, og flere oplever, at fællesskabet i landsbyerne er blevet styrket.
- Det har været fantastisk at se, hvordan landsbyerne har taget projektet til sig. Delecyklen har ikke bare handlet om at bevæge sig fra A til B, men har været noget, der har samlet folk og sat gang i nye fællesskaber, siger Bent B. Graversen (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.
- Samtidig har det gjort det nemmere at være mobil uden at skulle bruge bilen, og det har også fået nogen op på cyklen til hygge og motion, som ellers ikke var kommet afsted, påpeger han.
Projektet har også givet borgere mulighed for at teste, om en elcykel kan erstatte bilen - især bil nummer to.
- For mange familier er bil nummer to en stor investering, både økonomisk og klimamæssigt. Med Delecyklen har vi givet folk mulighed for at afprøve, hvordan en elcykel kan fungere i hverdagen. Det gør det lettere at træffe et grønnere valg, siger Henrik Qvist (EL), der er næstformand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.
I forbindelse med projektet, er der lavet brugerundersøgelser, der viser, at:
- 62 procent oplever cyklen som et brugbart alternativ til bilen til nogle ture, og 24 procent til mange ture
- 66 procent mener, at deleordningen har styrket fællesskabet i deres landsby, og 13 procent at den har styrket det meget
- 71 procent er meget tilfredse med projektet, og 27 procent er tilfredse
Region Midtjylland har afholdt flere workshop, hvor landsbyerne har forberedt sig på selv at drive deleordningen videre. Fra 1. september i år har alle 26 landsbyer overtaget cyklerne og ansvaret for drift, booking og service.
Projektet evalueres samlet med fase 2, der afsluttes 1. november og omfatter 33 landsbyer.
Om Delecyklen:
- Delecyklen er et forsøgsprojekt fra Region Midtjylland, hvor landsbyer har delt elcykler og el-ladcykler som alternativ til bilen
- Projektet har haft fokus på både bæredygtig mobilitet og styrkelse af fællesskabet i landsbyerne
- I fase 1 deltog 26 landsbyer, som hver fik stillet en elcykel eller el-ladcykel gratis til rådighed i et år
- Region Midtjylland har stået for service, bookingplatform og vedligeholdelse under forsøget
- Landsbyerne blev udvalgt ud fra blandt andet motivation, landsbyens initiativer og mulighed for sikker opbevaring af cyklen
- Målet har været at teste, om dele-elcykler kan reducere behovet for bil nummer to og gøre det lettere at komme rundt, hvor offentlig transport er begrænset
- Alle landsbyer har gjort en stor indsats og har derfor fået lov at beholde cyklerne, hvis de har kunne komme med en plan for at drive deleordningerne videre
- Projektet har skabt nye erfaringer med delecykler i landdistrikter, hvor der tidligere har været få forsøg
Følgende landsbyer har været en del af Delecyklens fase 1:
Alken - Skanderborg Kommune
Alling - Skanderborg Kommune
Borum - Aarhus Kommune
Dollerup - Viborg Kommune
Durup - Skive Kommune
Faster-Astrup - Ringkøbing Skjern Kommune
Feldborg - Herning Kommune
Følle - Syddjurs Kommune
Handbjerg - Holstebro Kommune
Hemmed - Norddjurs Kommune
Hinge-Nørskovlund - Silkeborg Kommune
Kloster - Ringkøbing Skjern Kommune
Knebel - Syddjurs Kommune
Korning - Hedensted Kommune
Labing - Aarhus Kommune
Lem - Skive Kommune
Lyngå - Favrskov Kommune
Mesing - Skanderborg Kommune
Ommestrup - Syddjurs Kommune
Roum - Viborg Kommune
Sevel - Holstebro Kommune
Spentrup - Randers Kommune
Stenvad - Norddjurs Kommune
Stoholm - Viborg Kommune
Træden - Horsens Kommune
Vitten - Favrskov Kommune
