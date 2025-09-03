Totale levetidsomkostninger kan beregnes på vidensportal om el-lastbiler

Onsdag 3. september 2025 kl: 11:21

Med den nye beregner af de samlede levetidsomkostninger - TCO - total cost of ownership - kan vognmænd og transportfirmaer få et overblik over de samlede omkostninger ved el-lastbiler. Den nye TCO-beregner viser, hvordan investering, drift og vedligeholdelse spiller sammen over tid. Ved at besvare tre enkle spørgsmål, kan man få et realistisk billede af økonomien i forhold til traditionelle diesel-lastbiler, og dermed om el er økonomisk fordelagtigt.









- Flere el-lastbiler er altafgørende for den grønne omstilling af transporten, men mange vognmænd tøver på grund af usikkerhed om omkostningerne. Med TCO-beregneren håber vi, at flere vognmænd kan få et fagligt funderet og realistisk overblik over de samlede omkostninger. Vi håber på, at det gør beslutningen lettere for vognmændene og er med til, at flere tager springet til el, siger Gent Grinvalds, der er e-mobilitetsansvarlig i Drivkraft Danmark. - Flere el-lastbiler er altafgørende for den grønne omstilling af transporten, men mange vognmænd tøver på grund af usikkerhed om omkostningerne. Med TCO-beregneren håber vi, at flere vognmænd kan få et fagligt funderet og realistisk overblik over de samlede omkostninger. Vi håber på, at det gør beslutningen lettere for vognmændene og er med til, at flere tager springet til el, siger Gent Grinvalds, der er e-mobilitetsansvarlig i Drivkraft Danmark.









Manglende viden som barriere for omstillingen

Mange vognmænd tøver ifølge Drivkraft Danmark stadig med at investere i el-lastbiler på grund af manglende viden og økonomisk usikkerhed. En undersøgelse blandt DTL’s medlemmer viser, at hver tredje føler sig tilstrækkeligt klædt på, mens 63 procent peger på den høje anskaffelsespris som den største udfordring. Den nye TCO-beregner er udviklet for at vise frem til barriererne og give et realistisk billede af de samlede omkostninger - så både store og små vognmænd kan træffe informerede beslutninger.









- Vi har bygget beregneren på realistiske scenarier og solid faglighed. Det betyder, at vognmændene kan indtaste deres egne forudsætninger og få et præcist billede af, hvordan en investering i el-lastbiler vil påvirke økonomien over tid. Når vi tager højde for både anskaffelsespris, energiforbrug, afgifter og service, bliver det tydeligt, at elektrificering af tung transport ikke kun er et miljømæssigt krav, men også kan være en sund forretning, siger Lucas Klosterskov Perkild, der er konsulent hos COWI.









Med værktøjet håber Drivkraft Danmark og COWI i sær at få flere små vognmænd med ombord i elektrificeringen af tung transport - ikke blot fordi, det er et miljømæssigt krav, men også fordi det rummer et stort potentiale for forretningsopgradering.









her: Man kan få adgang til beregneren på Drivkraft Danmarks vidensportal - eltiltrucks.dk - klik









Lidt om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er arbejdsgiver- og brancheorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. Vi får den grønne omstilling helt ud til bilisterne og transporten med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.

