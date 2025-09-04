Landmand ved Tjæreborg har hentet ny tip-trailer til korn i Hedensted

Torsdag 4. september 2025 kl: 15:17

Om den nye Kel-Berg tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Lufttilslutning bagerst i venstre side på chassis inklusiv luftslange og luftpistol

Fire ni-tons aksler med tromlebremser samt hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu. profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig - beklædt med med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke

Tre-delt oplukkelig venstre side

Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse samt kost- og skovlebeslag i venstre side

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





