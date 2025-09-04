Landmand ved Tjæreborg har hentet ny tip-trailer til korn i Hedensted
Torsdag 4. september 2025 kl: 15:17Af: Redaktionen
Jacob Ulv Christensen, der driver en landbrugsvirksomhed ved Tjæreborg sydøst for Esbjerg, har hentet en ny fire-akslet Kel-berg korn-tiptrailer hos Lastas i Hedensted. Den nye trailer er blandt andet monteret med åbenbare sider og automatisk Eco-Top rullepresenning på kassens er kan rumme 59 kubikmener
Om den nye Kel-Berg tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Lufttilslutning bagerst i venstre side på chassis inklusiv luftslange og luftpistol
- Fire ni-tons aksler med tromlebremser samt hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu. profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig - beklædt med med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
- Tre-delt oplukkelig venstre side
- Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse samt kost- og skovlebeslag i venstre side
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
