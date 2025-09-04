Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Landmand ved Tjæreborg har hentet ny tip-trailer til korn i Hedensted

Torsdag 4. september 2025 kl: 15:17
Af: Redaktionen

Landmand ved Tjæreborg har hentet ny tip-trailer til korn i Hedensted

Jacob Ulv Christensen, der driver en landbrugsvirksomhed ved Tjæreborg sydøst for Esbjerg, har hentet en ny fire-akslet Kel-berg korn-tiptrailer hos Lastas i Hedensted. Den nye trailer er blandt andet monteret med åbenbare sider og automatisk Eco-Top rullepresenning på kassens er kan rumme 59 kubikmener

Om den nye Kel-Berg tiptrailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Lufttilslutning bagerst i venstre side på chassis inklusiv luftslange og luftpistol
  • Fire ni-tons aksler med tromlebremser samt hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende og med løftefunktion
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu. profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig - beklædt med med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
  • Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
  • Tre-delt oplukkelig venstre side
  • Stigebeslag inklusiv en tre-meter stige, Kel-Berg værktøjskasse samt kost- og skovlebeslag i venstre side
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap
 
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Landmand ved Tjæreborg har hentet ny tip-trailer til korn i Hedensted
- Trafikken over broerne steg i årets første halvdel
- Færger fragtede mere fragt og færre passagerer i juli
- Arbejdstilsynet har fået ny hjemmeside
- Op mod 20 procent af trafikanterne sætter farten
- Transportorganisation stævner to ministerier
- Der er kommet 85 procent flere el-lastbiler på et år - i alt 542
- Tekniske problemer har udskudt åbning af pulje til klokken 12
- Totale levetidsomkostninger kan beregnes på vidensportal om el-lastbiler
- Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk
- Aalborg-vognmand hentede to maskintrailere ved Silkeborg
- Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst