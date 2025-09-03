STØTTE TIL OMSTILLING AF TUNG VEJTRANSPORT:
På grund af tekniske udfordringer har vejdirektoratet udskudt åbningen af Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025 til onsdag klokken 12.00
Tekniske problemer har udskudt åbning af pulje til klokken 12
Onsdag 3. september 2025 kl: 11:38Af: Redaktionen
På grund af tekniske udfordringer har vejdirektoratet udskudt åbningen af Pulje til grøn omstilling af tung vejtransport 2025 til onsdag klokken 12.00
Vejdirektoratet skriver på web-siden, hvor man skal indsende sin ansøgning, at hvis man allerede har indsendt en ansøgning, skal man indsende en ny klokken 12.00.
Vejdirektoratet gør opmærksom på, at der kan være lidt ventetid fra der teknisk bliver trykket publicer på ansøgningsskemaet klokken 12.00, indtil det er tilgængeligt på siden.
Det er ens for alle, og man skal bare blive ved med at prøve.
Skabeloner til nettonutidsberegning er tilgængelige.
Link til den angivne side - klik her:
