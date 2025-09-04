Arbejdstilsynet har fået ny hjemmeside
Torsdag 4. september 2025 kl: 10:44Af: Redaktionen
Arbejdstilsynet har lanceret et nyt digitalt univers i form af en opdateret udgave af hjemmesiden at.dk. Hjemmesiden har fået et ansigtsløft visuelt, strukturelt, sprogligt og indholdsmæssigt
På at.dk kan man finde viden om regler, gode råd til forebyggelse og inspiration i form af cases og værktøjer til at skabe sikre og sunde arbejdsliv og attraktive arbejdspladser.
Arbejdstilsynets hjemmeside skal hjælpe ledere og medarbejdere i virksomheder med at skabe et sikkert og sundt arbejdsliv.
Arbejdstilsynets web-adresse er at.dk - klik her:
Interesserede kan læse mere om tankerne bag den nye hjemmeside her:
