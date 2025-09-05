Ny kvalifikationsprøve har udløst bekymring hos erhvervsskoler
Fredag 5. september 2025 kl: 09:35Af: Jesper Christensen
Folketingets Transportudvalg har i denne uge modtaget et brev fra en række organisationer om den nye kvalifikationsprøve for bus- og godschauffører, der efterplanen bliver indført 1. oktober. Organisationerne vurderer, at indførelsen af kvalifikationsprøven vil udløse væsentlige udfordringer for både uddannelsesinstitutioner, branchen og kursisterne. Organisationerne mener også, at der er en reel risiko for, at trafiksikkerheden svækkes. Og vil derfor hav kvalifikationsprøven udsat
Organisationerne - vognmandsorganisationen Danske Vognmænd, Trafikselskaberne i Danmark og landets udbydere af bus- og godschaufføruddannelsen (AMU Danmark, AMU Juul, UC Plus, DEKRA og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier) mener, at der er behov at udskyde kvalifikationsprøven, så der kan skabes et mere solidt og velafprøvet grundlag.
En udskydelse til eksempelvis til sommeren 2026 vil ifølge organisationerne sikre, at både sikkerhed og kvalitet i chaufføruddannelserne kan fastholdes.
Underskriverne af brevet opfordrer Folketingets Transportudvalg til at følge sagen tæt og til at støtte en udskydelse af ikrafttrædelsen.
Interesserede kan se brevet fra de nævnte organisationer her:
Interesserede kan finde Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse chauffører i vejtransport fra 25. april 2025 - BEK nr 412 af 25/04/2025 - her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- En simpel prøve uden krav om ensartede læringsmål svækker trafiksikkerheden
- Ny kvalifikationsprøve har udløst bekymring hos erhvervsskoler
- Landmand ved Tjæreborg har hentet ny tip-trailer til korn i Hedensted
- Trafikken over broerne steg i årets første halvdel
- Færger fragtede mere fragt og færre passagerer i juli
- Arbejdstilsynet har fået ny hjemmeside
- Op mod 20 procent af trafikanterne sætter farten
- Transportorganisation stævner to ministerier
- Der er kommet 85 procent flere el-lastbiler på et år - i alt 542
- Tekniske problemer har udskudt åbning af pulje til klokken 12
- Totale levetidsomkostninger kan beregnes på vidensportal om el-lastbiler
- Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!