Ny kvalifikationsprøve har udløst bekymring hos erhvervsskoler

Fredag 5. september 2025 kl: 09:35

Organisationerne - vognmandsorganisationen Danske Vognmænd, Trafikselskaberne i Danmark og landets udbydere af bus- og godschaufføruddannelsen (AMU Danmark, AMU Juul, UC Plus, DEKRA og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier) mener, at der er behov at udskyde kvalifikationsprøven, så der kan skabes et mere solidt og velafprøvet grundlag.





En udskydelse til eksempelvis til sommeren 2026 vil ifølge organisationerne sikre, at både sikkerhed og kvalitet i chaufføruddannelserne kan fastholdes.









Underskriverne af brevet opfordrer Folketingets Transportudvalg til at følge sagen tæt og til at støtte en udskydelse af ikrafttrædelsen.









her: Interesserede kan se brevet fra de nævnte organisationer









Interesserede kan finde Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse chauffører i vejtransport fra 25. april 2025 - BEK nr 412 af 25/04/2025 - her:







