En simpel prøve uden krav om ensartede læringsmål svækker trafiksikkerheden

ORGANISATIONER TIL TRANSPORTMINISTEREN:

Fredag 5. september 2025 kl: 10:22

I brevet udtrykker organisationerne - vognmandsorganisationen Danske Vognmænd, Trafikselskaberne i Danmark og landets udbydere af bus- og godschaufføruddannelsen (AMU Danmark, AMU Juul, UC Plus, DEKRA og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier) - deres alvorlige bekymring over den kommende ændring af kvalifikationskravene til bus- og godschauffører.









Organisationerne fremhæver, at trafiksikkerheden altid er afgørende, når det gælder tunge køretøjer, og peger i den sammenhæng på, at statistikker over uheld i trafikken viser, at ulykker med busser og lastbiler ofte har alvorlige konsekvenser - livsvarige mén eller en hurtig død.









"Selv små fejl kan få store følger, og høj kvalitet i chaufføruddannelsen er derfor essentiel" , står der i brevet til transportminister Thomas Danielsen.









Organisationerne peger på, at ændringen fra et krav om uddannelse til en simpel prøve uden krav om ensartede landsdækkende læringsmål i sig selv svækker trafiksikkerheden.









I den sammenhæng henviser organisationerne til, at flere andre EU-lande har holdt fast i undervisningsforløb kombineret med prøve, fordi de vurderer, at en prøve alene ikke kan erstatte den praktiske erfaring, risikoforståelse og sikkerhedskultur, der opbygges gennem undervisning.









"At Danmark vælger en mere restriktiv linje, skaber i sig selv usikkerhed" , står der i brevet til transportministeren.









Ifølge organisationerne er indarbejdelsen af kvalifikationsprøven i undervisningssystemet forsinket og forhastet, hvilket forstærker usikkerheden yderligere. Færdselsstyrelsens materialer, ansøgningsprocedurer og vejledninger er forsinkede, så både uddannelsesinstitutioner og kursister få uger før reglerne om den nye kvalifikationsprøve træder i kraft står uden klare rammer.









"Det er denne situation, vi nu skal have håndteret. Vi opfordrer derfor til, at implementeringen af kvalifikationsprøven som minimum udskydes og for eksempel samordnes med kørekortbekendtgørelsen i 2026. Det vil give den nødvendige tid til at risikovurdere, få styr på rammerne og sikre, at trafiksikkerheden ikke bliver prisen for tidspresset" , står der i brevet.









Vurderingen hos organisationerne er, at en udskydelse til sommeren næste år både vil give et mere solidt grundlag for prøven, reducere risikoen for

kompromitteret trafiksikkerhed og skabe mulighed for en reel inddragelse af udbydernes faglige kompetencer, som så kan bidrage aktivt til en vellykket implementering.









Organisationerne understreger ti sidst i brevet, at de naturligvis står til rådighed for dialog om, hvordan det kan gøres bedst muligt - til gavn for branchen og ikke mindst for trafiksikkerheden.









En kopi af brevet er også sendt til Folketingets Transportudvalg.









