Projet med brintrør til Tyskland er godkendt

Onsdag 3. september 2025 kl: 10:25

Godkendelsen er en del af den accelererede tidsplan for 7-tallet, som SVM-Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik en politisk aftale om i februar for at give dansk produktion og eksport af brint det rygstød, som danske brintaktører efterspørger.









Næste skridt er Energinets kapacitetssalg, hvor de kommende brugere af infrastrukturen som minimum skal indløse et fastsat bookingkrav, som er en betingelse for at røret bliver etableret.









- Vi er i gang med at gå fra sort til grønt i hele Europa, og Danmark skal spille en rolle i den omstilling. Brintrøret er det skub, der skal sætte gang i det danske brinteventyr, hvis branchen også lægger hånden på kogepladen og booker den nødvendige kapacitet i røret, siger Lars Aagaard, der peger på, at vi i Danmark har særlig gode muligheder for energi fra havvindmøller i Nordsøen og fra sol og vind på land, som kan blive til grøn brint, der kan eksporteres.









- Nu er det op til branchen at levere, så vi kan sende grøn brint over grænsen, for et bedre klima og for et stærkere Europa, siger han videre.









Anlægsprojektet finansieres ved en statslig låneramme, som skal behandles i Folketingets Finansudvalg i september. Energinet har opgjort det samlede lånebehov til 7,5 milliarder kroner i løbende priser, hvilket svarer til 6,9 milliarder kroner i 2025-priser. Energinet skal betale lånet tilbage frem til 2060 med penge fra tariffer, som brugere af røret skal betale.









Ud over lånerammen til anlægget af røret bidrager staten til etablering af et dansk brintmarked med et driftstilskud på op til 10,6 milliarder kroner over 30 år. Tilskuddet skal sænke brugernes transportomkostninger til et niveau, som Energinet forventer, at brintmarkedet kan betale, og sænke bookingkravet for etablering af 7-tallet, så producenter skal binde sig for transport af minimum 0,5 GW (nedre brændværdi), for at røret realiseres. Kapacitetssalget åbner i 2026.









Tyskerne klar på den anden side

Når røret er klar, får de kommende projekter, der producerer grøn brint med energi fra sol og vind, direkte adgang til det tyske marked. Brintrøret skal hjælpe med at udvikle en dansk brintsektor med produktion og eksport af grøn brint. Grøn brint kan blandt andet erstatte fossile produkter i nogle af de sektorer, der er svære at omstille, og dermed reducere CO2-udledning og styrke forsyningssikkerheden i Europa.





Rørstrækningens samlede længde bliver cirka 133 kilometer og vil bestå af både nye rør og konverterede gasrør og forskellige stationer. Røret har en eksportkapacitet på ca. 3 GW og skal efter planen være færdigt i 2030. Energinet skal indgå en aftale med sin tyske pendant (Gasunie) om ligeledes at have et rør klar på den anden side af grænsen i 2030.









Fakta om brintrøret 7-tallet:

Samlet anlægsbudget er 6,9 milliarder kroner i faste 2025-priser

Beløbet gives som en statslig låneramme, der betales tilbage frem til 2060

Staten bidrager med et driftstilskud på op til 10,6 milliarder kroner i perioden 2030-2059

Projektets samlede længde BLIVER OMKRING 133 kilometer

Rørets eksportkapacitet er ca. 3 GW (nedre brændværdi)

Bookingkravet i Energinets kommende kapacitetssalg er 0,5 GW (nedre brændværdi)





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.