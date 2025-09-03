Aalborg-vognmand hentede to maskintrailere ved Silkeborg
Onsdag 3. september 2025 kl: 09:39Af: Redaktionen
Scanvo i Hårup lidt øst for Silkeborg, der blev etableret i 2010, har fornyligt leveret to fabriksnye maskintrailere til Kristian Rytter Gruppen A/S. De to nye trailere, der er produceret af Hangler Fahrzeugbau, er en tre-akslet og en fire-akslet, som Scanvo havde på lager og som derfor kunne leveres med det samme efter, at vognmand Kristian Rytter havde inspiceret og godkendt dem
Om de to nye maskintrailere fra Hangler Fahrzeugbau:
- 13,3 meter med 4.000mm repos og 9.200mm planstykke
- Fldt galvaniseret chassis'er
- Magasinbrønd indbygget i repos
- Rustfrie værktøjskasser
- Luftaffjedrede aksler med tromlebremser
- Automatisk akselløft på første ksel
- Selvstyrende bagerste aksel på begge trailere. På den fire-akslede maskintrailer er tredje aksel selvsporende
- 24 V elektriske betjente ramper
- Forbredningsplanker i 70mm lærketræ
- Frbredningsskilte
