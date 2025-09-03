Aalborg-vognmand hentede to maskintrailere ved Silkeborg

Onsdag 3. september 2025 kl: 09:39

Om de to nye maskintrailere fra Hangler Fahrzeugbau:

13,3 meter med 4.000mm repos og 9.200mm planstykke

Fldt galvaniseret chassis'er

Magasinbrønd indbygget i repos

Rustfrie værktøjskasser

Luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Automatisk akselløft på første ksel

Selvstyrende bagerste aksel på begge trailere. På den fire-akslede maskintrailer er tredje aksel selvsporende

24 V elektriske betjente ramper

Forbredningsplanker i 70mm lærketræ

Frbredningsskilte

