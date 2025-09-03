Trafikselskab og kommune indvier Danmarks første BikePod
Onsdag 3. september 2025 kl: 10:46Af: Jesper Christensen
Torsdag 11. september indvier Midttrafik og Odder Kommune en ny type cykelparkering - BikePod. Det sker på Odder Station, der er et centralt knudepunkt i Odder for dem, der rejser med tog eller bus - og kommer til og fra Odder Station på cykel. BikePod'en, der skal stå på Odder Station i et par måneder, inden den skal videre til andre byer i Region Midtjylland, har eksempelvis videoovervågning og skal få flere til at kombinere cykel og kollektiv trafik
Den nye type cykelparkering - BikePod - tager udgangspunkt i en almindelig skibscontainer, der er blevet bygget om til en cykelstation beklædt med cortenstål og en funktionel cykelindretning.
Det er trafikselskabet Midttrafik, som står bag udviklingen af Danmarks første BikePod. Der er tale om en ny type cykelparkering med blandt andet videoovervågning og mulighed for at låse cykler fast, som skal få flere til at kombinere cykel og kollektiv trafik, da den giver øget tryghed, sikkerhed og komfort.
Torsdag 11. september lander den på Odder Station, hvor Odder's borgmester Lone Jacobi (S) og Midttrafik's direktør Lars Berg vil indvie den sammen med de fremmødte. Til indvielsen er der mulighed for at høre taler, se og prøve Danmarks første BikePod, drikke en kop kaffe med mere - og få en rundvisning i de mange nye tiltag på Odder Station.
Odder er første stop på Midttrafiks BikePod-turne. Næste stop er Holstebro.
Program for indvielse 11. september:
- 10.00 - Taler ved borgmester Lone Jacobi og Midttrafiks direktør Lars Berg
- 10.10 - Borgmester Lone Jacobi klipper snoren
- 10.15 - Servering af kaffe, frugt, saft og müslibarer
- 10.30 - Rundvisning på Odder Station, hvor der er lavet tiltag, der skal gøre det nemmere, sjovere og mere bekvemt at tage den kollektive trafik
- 11.00 - Tak for i dag
Programmet er i cirka tider.
