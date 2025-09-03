Cykelparkering med øget sikring er indrettet i en skibscontainer
Onsdag 3. september 2025 kl: 10:50Af: Redaktionen
En nye type cykelparkering, BikePod, bliver indviet torsdag 11.. september i Odder. Den nye BikePod, som trafikselskabet Midtrafik har udviklet, tager udgangspunkt i en almindelig skibscontainer, der er blevet bygget om til en cykelstation beklædt med cortenstålplader og en funktionel cykelindretning
Midtrafik's BikePod er en helt ny type cykelparkering, der skal få flere til at kombinere cykel og kollektiv trafik, da den giver øget tryghed, sikkerhed og komfort.
Den er indrettet med:
- Overdækning og indvendig belysning døgnet rundt
- Solceller leverer energien
- Plads til nye typer cykler - eksempelvis ladcykler
- Nye låsetyper, der giver ekstra sikkerhed og mulighed for fastlåsning
- Videoovervågning
- Realtidsskærm viser de næste afgange med bus, tog eller letbane
Midttrafiks BikePod er mobil og fleksibel og skal på turné rundt i midtjyske byer, hvor første stop er Odder Station. Her vil den stå i et par måneder, hvorefter den flytter videre til Holstebro Station.
BikePod er en del af EU-projektet MOVE
Midttrafik tester BikePod som et tiltag i EU-projektet MOVE. EU-projektet MOVE er et nordisk projekt med 12 partnere fra Sverige, Norge og Danmark, der samarbejder om at fremme bæredygtige transportvaner. Det er ledet af Region Midtjylland.
MOVE-projektet er støttet af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Cykelparkering med øget sikring er indrettet i en skibscontainer
- Trafikselskab og kommune indvier Danmarks første BikePod
- Passagertallet var det højeste i 25 år
- Flere rejste via lufthavn på Djursland i sommermånederne
- Den er på linie med stjerneskud i Ebeltoft
- Tungvognspolitiet tjekkede partybusser i København
- Magasinet Bus 7/8 - 2025 er udkommet
- Fredag 29. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Eksprestunnel kan afhjælpe trængsel i København
- Overskud på 353 millioner kroner blev kørt hjem med tog
- Togoperatør har transporteret rekordmange passagerer over Storebælt
- Energiselskab: Man skal sidde klar ved tasterne
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!