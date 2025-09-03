Cykelparkering med øget sikring er indrettet i en skibscontainer

Onsdag 3. september 2025 kl: 10:50

Midtrafik's BikePod er en helt ny type cykelparkering, der skal få flere til at kombinere cykel og kollektiv trafik, da den giver øget tryghed, sikkerhed og komfort.









Den er indrettet med:

Overdækning og indvendig belysning døgnet rundt

Solceller leverer energien

Plads til nye typer cykler - eksempelvis ladcykler

Nye låsetyper, der giver ekstra sikkerhed og mulighed for fastlåsning

Videoovervågning

Realtidsskærm viser de næste afgange med bus, tog eller letbane





Midttrafiks BikePod er mobil og fleksibel og skal på turné rundt i midtjyske byer, hvor første stop er Odder Station. Her vil den stå i et par måneder, hvorefter den flytter videre til Holstebro Station.









BikePod er en del af EU-projektet MOVE

Midttrafik tester BikePod som et tiltag i EU-projektet MOVE. EU-projektet MOVE er et nordisk projekt med 12 partnere fra Sverige, Norge og Danmark, der samarbejder om at fremme bæredygtige transportvaner. Det er ledet af Region Midtjylland.









MOVE-projektet er støttet af EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.





