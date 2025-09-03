Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      

Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk

Onsdag 3. september 2025 kl: 10:02
Af: Redaktionen

Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk

På en tåget morgen hentede BH Transport ApS, der har hjemsted i Nykøbing Falster, en ny tre-akslet Volvo FH540-trækker hos Volvo Truck Center i Holbæk. BH Transport ApS skal bruge den nye tre-akslede trækker til transport af roer og korn - og til entreprenørkørsel med udgangspunkt på Lolland-Falster


Om den nye Volvo FH-trækker:
  • Globetrotter-førerhus med New York-udstyrsindretning
  • I-Shift-gearkasse
  • Fuld luftaffjedring
  • Hjørnekamera
  • Work Remote
  • Norges-bogie
  • Black edition+-indretning  - sort læderpakke

Hydraulikopbygning og lakering er foretaget hos Vognsmeden i Grindsted, slutklargøring er sket hos Volvo Truck Center i Holbæk.
Den nye trækker er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk.
 



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Der er kommet 85 procent flere el-lastbiler på et år - i alt 542
- Tekniske problemer har udskudt åbning af pulje til klokken 12
- Totale levetidsomkostninger kan beregnes på vidensportal om el-lastbiler
- Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk
- Aalborg-vognmand hentede to maskintrailere ved Silkeborg
- Bagtipkærre har både korn-top og top-pendelbagsmæk
- Transportfond åbner for sin 31. uddelingsrunde
- Uddannelsesinstitution i Aarhus fik støtte til lastbilsimulatorer
- Påvirket lastbilchauffør besvimede foran politiet
- Fyns vognmand har hentet tre-akslet påhængsvogn i Hedensted
- Chauffør fra Sverige havde drukket for meget
- Fredag 29. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst