Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk
Onsdag 3. september 2025 kl: 10:02Af: Redaktionen
På en tåget morgen hentede BH Transport ApS, der har hjemsted i Nykøbing Falster, en ny tre-akslet Volvo FH540-trækker hos Volvo Truck Center i Holbæk. BH Transport ApS skal bruge den nye tre-akslede trækker til transport af roer og korn - og til entreprenørkørsel med udgangspunkt på Lolland-Falster
Om den nye Volvo FH-trækker:
- Globetrotter-førerhus med New York-udstyrsindretning
- I-Shift-gearkasse
- Fuld luftaffjedring
- Hjørnekamera
- Work Remote
- Norges-bogie
- Black edition+-indretning - sort læderpakke
Hydraulikopbygning og lakering er foretaget hos Vognsmeden i Grindsted, slutklargøring er sket hos Volvo Truck Center i Holbæk.
Den nye trækker er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk.
