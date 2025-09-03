Vognmand fra Falster hentede ny trækker i Holbæk

Onsdag 3. september 2025 kl: 10:02

Om den nye Volvo FH-trækker:

Globetrotter-førerhus med New York-udstyrsindretning

I-Shift-gearkasse

Fuld luftaffjedring

Hjørnekamera

Work Remote

Norges-bogie

Black edition+-indretning - sort læderpakke





Hydraulikopbygning og lakering er foretaget hos Vognsmeden i Grindsted, slutklargøring er sket hos Volvo Truck Center i Holbæk.

Den nye trækker er solgt og leveret af salgschef Peter Hansen fra Volvo Truck Center i Holbæk.

