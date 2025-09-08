- Det må gerne komme her i efteråret

VOGNMANDSORGANISTION OM LOVFORSLAG OM SOVEKABINER I VAREBILER:

Mandag 8. september 2025 kl: 13:55

Overfor DTL har skatteminister Rasmus Stoklund sagt, at han vil fremsætte et lovforslag om, at der kan indrettes sovekabine i varebiler, som varebilschauffører så kan benytte, når de udfører international transport.









Skatteministeren agter at fremsætte lovforslaget, så det er på plads inden, varebilchauffører i international transport - grænseoverskridende kørsel - bliver omfattet af køre- og hviletidsreglerne.









Hos vognmandsorganisationen DTL læder administrerende direktør Erik Østergaard sig over ministerens imødekommenhed.









- Det har været et stort ønske for de af vores medlemmer, der udfører grænseoverskridende transport, og det er der en del, der gør. Faktisk har det været et ønske fra branchen i mange år. Så det falder på et tørt sted, når der samtidig indføres køre- og hviletidsregler for grænseoverskridende varebilstransport, siger Erik Østeraard.









DTL og Dansk Erhverv skrev i et brev til skatteministeren dateret 1. juli i år blandt andet følgende:





”Af hensyn til danske vognmænds mulighed for at køre internationalt og konkurrere med udenlandske vognmænd, arbejdsmiljø for chaufføren, rekruttering af chauffører og overholdelse af køre- /hviletidsreglerne fra juli 2026, skal vi opfordre skatteministeren til at fremme muligheden for at indrette sovekabine i varebiler på gule plader, der kører godstransport for fremmed regning i international trafik.”









Det er den opfordring, som skatteminister Rasmus Stoklund og Skatteministeriet har modtaget positivt.









I sit svar til DTL skriver ministeriet, at mulighed for soveplads kan indføres i køretøjer på ”ikke over 4 tons”.









Skatteministeren skriver i brevet til DTL, at han agter at fremsætte et lovforslag om sovemulighed, så det kan træde i kraft senest samtidig med virkningstidspunktet 1. juli 2026 for forordningen om køre- og hviletid.









Hos DTL anser Erik Østergaard det for særdeles vigtigt, at et lovforslag fremsættes og behandles allerede i folketingsårets første samling - altså inden årsskiftet.









- Der skal gennemføres et folketingsvalg senest i efteråret 2026, men i tilfælde af et folketingsvalg i foråret vil der automatisk ske bortfald af samtlige fremsatte lovforslag, der ikke er færdigbehandlet. Det vil kunne forhindre indførelsen af reglerne til tiden og samtidig med indførelsen af køre- og hviletidsreglerne 1. juli 2026. Men det er jeg sikker på, at man også er klar over i Skatteministeriet, vurderer han.













Interesserede kan læse skatteminister Rasmus Stoklunds brev her:













