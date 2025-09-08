Klik venligst



Tre-akslet city tip-trailer skal køre med jord for Hammel-vognmand

Mandag 8. september 2025 kl: 12:34
Af: Redaktionen

Vognmand Henrik Andersen fra Hammel har fornyligt været i hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg city jord tiptrailer med et rumindhold på 34 kubikmeter i kassen, der er forsynet med rullepresenning

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med specielle forstærkninger, der giver et meget stabilt chassis
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Trekanter imellem akslerne
  • Plastikafdækning monteret på underkøringskofanger Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Tre ni-tons aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret
  • Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Kasse-opbygning:
  • Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på indersiden og 2,8 mm gods på ydersiden. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3 meter er i HD1000-styrke
  • Forvæggen er udført i 5 mm alu-plade med kraftige forsmækforstærkninger
  • Bunden er i 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrke
  • Indvendig , tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassis for automatisk åbning
  • Rullepresenning  

Kel-Berg traileren, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Lastas Trucks Danmarks A/S.


Lidt om Vognmand Henrik Andersen:
Vognmand Henrik Andersen, der etablerede sin forretning i 2002, råder i dag blandt andet over fem lastbiler og forskellige containere, som vognmandsvirksomheden betjener sine kunder i Aarhus, Randers, Silkeborg og andre del af Jylland med. Opgaverne består blandt andet af kranarbejde i det midtjyske, transport og montering af glas med eksempelvis glassug, specialtransport, levering af sand, stabilgrus, muld og træflis.



