Tre-akslet city tip-trailer skal køre med jord for Hammel-vognmand

Mandag 8. september 2025 kl: 12:34

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med specielle forstærkninger, der giver et meget stabilt chassis

Lukket cyklistværn i begge sider

Trekanter imellem akslerne

Plastikafdækning monteret på underkøringskofanger Kost- og skovlbeslag i venstre side

Tre ni-tons aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil





Kasse-opbygning:

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på indersiden og 2,8 mm gods på ydersiden. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3 meter er i HD1000-styrke

Forvæggen er udført i 5 mm alu-plade med kraftige forsmækforstærkninger

Bunden er i 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrke

Indvendig , tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassis for automatisk åbning

Rullepresenning





Kel-Berg traileren, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Lastas Trucks Danmarks A/S.









Lidt om Vognmand Henrik Andersen:

Vognmand Henrik Andersen, der etablerede sin forretning i 2002, råder i dag blandt andet over fem lastbiler og forskellige containere, som vognmandsvirksomheden betjener sine kunder i Aarhus, Randers, Silkeborg og andre del af Jylland med. Opgaverne består blandt andet af kranarbejde i det midtjyske, transport og montering af glas med eksempelvis glassug, specialtransport, levering af sand, stabilgrus, muld og træflis.

