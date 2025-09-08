Taxi-kunde stak af - og blev ringet op fra sin egen telefon
Mandag 8. september 2025 kl: 10:45Af: Redaktionen
Ved midnatstid natten til søndag oplevede en taxi-chauffør, at en kunde stak af fra regningen. Taxi-chaufføren, der havde sat kunden af i Slagteristræde i Roskilde, ringede til Midt- og Vestsjællands Politi
Efter efterfølgende kunne han sammen med politiet ringe til den bortløbne kunde, der i sin iver efter at løbe fra regningen også var løbet fra sin telefon, som lå tilbage i taxien - og som han havde brugt, da han bestilte taxien.
Aftalen med kunden blev, at han kunne afhente sin telefon ved taxien og ved samme lejlighed betale sin regning.
