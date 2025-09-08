Trafiksikkerhedsindsats kan markere 90 år på vejene

Mandag 8. september 2025 kl: 11:35

Af: Redaktionen Større Færdselssikkerheds første aktion den 8. september 1935 var at male cyklernes bagskærme hvide for at beskytte cyklister mod påkørsel bagfra i mørke (foto: Rådet for Sikker Trafik).

En gang var der nærmest fri hastighed på vejene. Sikkerhedsselen var et særsyn, og cykelhjelmen og autostolen var ukendte fænomener. Samtidig listede alt for mange en brandert hjem i bilen uden, at omgivelserne løftede et øjenbryn, og cyklister med lys på var nærmest en sjældenhed. Resultatet var, at mange mennesker mistede livet på vejene.









De mange ulykker fik i 1935 en gruppe private ildsjæle til at gribe til handling. De gennemførte en række aktioner, hvor de satte fokus på, at trafikken kostede alt for mange liv, og søndag 8. september 1935 blev foreningen "Større Færdselssikkerhed" oprettet.









Senere blev trafiksikkerheden en opgave, som det offentlige i samarbejde med det private erhvervsliv og fonde tog på sig. Og det var der behov for, da antallet af trafikulykkerne steg og steg og kulminerede i 1971 med over 1.200 dræbte og godt 26.000 tilskadekomne - heriblandt mange børn.









- Vi har en lang og god tradition for i Danmark at have stort fokus på trafiksikkerhed. Jeg er selv vokset op med kampagnerne fra Rådet for Sikker Trafik, og der er ingen tvivl om, at det også har været med til at forme mig. Adfærden i trafikken har afgørende betydning for antallet af ulykker, og Rådets oplysende arbejde har nu i 90 år bidraget til, at sikkerheden i trafikken er blevet markant bedre. Danmark er et land, andre kan lade sig inspirere af, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i anledning af 90-års jubilæet.









Guld i arkivet - er lagt på nettet

I forbindelse med Rådet for Sikker Trafiks 90-års jubilæum har man digitaliseret og åbnet for, at man kan se mange af de kampagnefilm, der gennem årtier har præget børn, unge og voksnes adfærd i trafikken.









Kampagnefilmene har gennem årene sat fokus på de områder, der tog livet af flest mennesker i trafikken. Det har eksempelvis været emner som spritkørsel, brug af sikkerhedssele og hjelm, uopmærksomhed og fart.









Selvom over 47.500 mennesker har mistet livet i trafikken og hundredtusinder er kommet til skade i løbet af de 90 år, Rådet for Sikker Trafik har eksisteret, mener formanden for Rådet for Sikker Trafik, at der er noget at fejre.









- Hvis man intet havde gjort, så havde vi stået et langt værre sted i dag med endnu flere dræbte og tilskadekomne. De forebyggende indsatser har reddet mange liv, og vi skal blive ved med at være ambitiøse på trafiksikkerhedens vegne, så endnu flere fremover kan komme trygt og sikkert gennem trafikken, siger formand for Rådet for Sikker Trafik, Michael Svane.









Lidt fakta om trafiksikkerhed:

I perioden 1935-2024 (der er ikke data for 1944-45) har 47.535 personer mistet livet i trafikken i Danmark

I 2024 blev 145 personer dræbt i trafikken (kilde: Vejdirektoratet)





I 2024 gennemførte Rådet for Sikker Trafik en repræsentativ undersøgelse, som viste, at:

8 procent af kendte en person, der inden for de seneste fem år havde mistet livet i trafikken

19 procent kendte en, som inden for de seneste fem år var kommet alvorligt til skade i trafikken









her: Interesserede kan se gamle kampagnefilm









