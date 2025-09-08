Motorvejsudbygning bliver færdig før forventet

Mandag 8. september 2025 kl: 11:08

Af: Redaktionen Den blå del at strækningen åbner i her i efteråret - et år før først planlagt. (Illustration: Vejdirektoratet)

Vejdirektoratet øjnede tidligere på året en mulighed for at kunne åbne den sydligste del af strækningen før tid og ændrede derfor planen og pressede nogle dele af vejarbejdet sammen tidsmæssigt.









- Vi har presset trafikanterne de sidste måneder. Det er jeg helt klar over. Men jeg håber trafikanterne tilgiver os for, at vi har været lidt trælse, når vi kan åbne for tre spor her i efteråret, siger forklarer Robin Højen Madsen, der er projektchef i Vejdirektoratet.









- Det er en rigtig stor milepæl i det samlede projekt, at vi kan åbne for knap halvdelen af udbygningen rundt om Aarhus allerede i efteråret, siger han videre.









Han peger på, at arbejdet er forløbet godt overordnet set, og at Vejdirektoratet har haft mange faktorer på sin side.









- Vores samarbejde med både rådgiver og entreprenør har fungeret godt, og projektet har generelt været planlagt grundigt og så godt, at vi har undgået større forsinkelser. Samtidig har vi i lange perioder været begunstiget med godt vejr i forhold til vejarbejde. Og derfor kan vi nu give trafikanterne bedre forhold et år før planlagt. Det er jeg virkelig glad for, siger han.









Den resterende del af projektet med at udbygge E45 til seks spor rundt om Aarhus og fra Vejle til Skanderborg forløber som planlagt, og Vejdirektoratet forventer at kunne åbne seks spor på hele strækningen inden udgangen af 2026 og lægge slidlag på de sidste strækninger i 2027.

































