Energihavn i Malmö får nyt jernbanespor og øger intermodaliteten

Tirsdag 9. september 2025 kl: 13:06

Det cirka én kilometer lange jernbanespor i havneområdet har siden midten af august været trafikeret af Green Cargo med transporter fra St1's depot i Göteborg til STS/St1's depot på CMP's terminaler i Malmö.









- Med det nye jernbanespor styrkes CMP's rolle som trimodal aktør, hvor vi optimerer brugen af transportformer mellem vej, jernbane og søfart samtidig med, at Malmö får flere forsyningsalternativer, siger Povl Dolleris Røjkjær Ungar, der er Chief Commercial Officer hos Copenhagen Malmö Port AB.









- Der særligt relevant i lyset af havnens rolle som kritisk infrastruktur og det øgede beredskab. Vi er taknemmelige for vores kunders vilje til at deltage i havnens udvikling, hvilket forhåbentlig også inspirerer flere aktører til at vælge jernbane frem for vejtransport, siger han videre.









To til tre togstammer om ugen til Malmö

- For St1 er dette et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og fleksible transporter i vores forsyningskæde. Gennem vores samarbejde med STS kan vi nu, ud over vores eksisterende depoter i Karlstad og Jönköping, også transportere brændstof via jernbane til vores depot i Malmö. Det styrker både vores og Sveriges beredskab og kapacitet til at sikre energiforsyningen. At udvikle flere transportløsninger er ikke kun en strategisk prioritet for St1 - det er en samfundsnødvendighed, siger Mattias Paulsson, der er Head of Asset Management hos St1.









Hos Scandinavian Tank Storage peger Christoffer Lillhage, der er Director Business Development & Energy Transition, på, at selskabet ser gode muligheder for at udvikle nye forretninger knyttet til jernbaneterminalen.









- En havn i dag er ikke længere kun søfart, og kravene til nye transportformer diversificerer havnens rolle, hvor en effektiv jernbane styrker konkurrenceevnen. Vi er overbeviste om, at en effektiv jernbanelogistik vil øge volumen både til lands og til vands i fremtiden via CMP i Malmö, siger Christoffer Lillhage, der er glad for den tillid, som St1 har vist selskabet, når det gælder om at håndtere den daglige drift og losning af togene fra St1.









Hos tog-operatøren Green Cargo peger man på transport af flydende CO2 som et eksempel, hvor efterspørgslen på jernbanetransport inden for flydende bulk-segmentet kan stige. Green Cargo vurderer, at CO2-transport er en løsning, der kan blive afgørende for at nå klimamålene og drive den grønne omstilling fremad.









- Jernbanen er en central del af det svenske transportsystem - ikke mindst fordi den kan håndtere store mængder på en energieffektiv måde samtidig med, at den aflaster vejnettet og reducerer sårbarheden. Gennem det nye spor i Energihavnen får vores kunder en trimodal løsning, hvor hver transportform anvendes der, hvor den gør størst nytte. Resultatet bliver mere stabile forsyningskæder, bedre kapacitetsudnyttelse og lavere klimaaftryk, siger Björn Nordh, der er kundeansvarlig hos Green Cargo.

