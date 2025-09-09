Chauffør måtte hjælpes ud af væltet lastbil

Tirsdag 9. september 2025 kl: 11:25

Chaufføren i lastbilen kunne ikke selv komme ud af førerhuset, men måtte hjælpes ud af redningsmandskabet, der kom til stedet. Ifølge politiet slap fra uheldet med mindre skader. Arbejdstilsynet blev tilkaldt for at undersøge omstændighederne nærmere.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.