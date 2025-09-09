Chauffør måtte hjælpes ud af væltet lastbil
Tirsdag 9. september 2025 kl: 11:25Af: Redaktionen
Midt- og Vestsjællands Politi fik mandag formiddag lidt efter klokken ni en melding om, at en lastbil var væltet under aflæsning af gødning på en mark ved Rusgårds Bakke ved Vigersted nordøst for Ringsted
Chaufføren i lastbilen kunne ikke selv komme ud af førerhuset, men måtte hjælpes ud af redningsmandskabet, der kom til stedet. Ifølge politiet slap fra uheldet med mindre skader. Arbejdstilsynet blev tilkaldt for at undersøge omstændighederne nærmere.
