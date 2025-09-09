Kommune vil gøre lokale bybusser gratis
Tirsdag 9. september 2025 kl: 10:46Af: Jesper Christensen
Frederiksberg Kommunes politikere er blevet enige om at gøre det gratis at køre i kommunens tre ringbusser - Movia's Linje 71, 72 og 74. De gratis bybusser er en del af budgetforliget, som bakkes op af alle partier i byrådet i Frederiksberg Kommune
Fra Frederiksberg Kommune lyder det blandt andet:
"Transport er en vigtig del af alles hverdag og livskvalitet, og der skal fortsat være plads til alle trafikanter på Frederiksberg. Derfor sikrer vi, at Frederiksbergbusserne (linje 71, 72 og 74) bliver gratis for alle, så flere har mulighed for at vælge den kollektive trafik".
Budgettet for 2026 har politikerne afsat 1 million kroner ekstra og to millioner kroner ekstra i 2027.
Tiltaget med gratis transport med de tre buslinier skal evalueres efter to år i 2028 - blandt andet om de gratis busser har fået passagertallet til at stige.
Budgetforliget, hvor de gratis busser indgår, skal vedtages endeligt ved anden behandlingen i kommunalbestyrelsen mandag 6. oktober.
