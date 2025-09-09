De maritime uddannelser forsætter fremgangen

Tirsdag 9. september 2025 kl: 12:47

Af: Redaktionen (Kilde og grafik: Maritime Uddannelser)

Siden 2019 er antallet af optagne studerende og elever steget med 22 procent. På det videregående niveau er det forsat søgningen til maskinmesteruddannelsen, der driver væksten. Optaget stiger støt over det meste af landet, og i år er knap 1.200 studerende startet på en af Danmarks bredeste tekniske uddannelser. Samtidig har den nye erhvervsakademiuddannelse som maritim teknolog fået et fint første optag.









På det ikke videregående niveau er der også fremgang. Søgningen til navigatør- og skibsassistentuddannelserne stiger og interessen for HF-søfart og Maritim student fastholdes på et højt niveau. Skoleskibene har stadigvæk tre gange flere ansøgere til hvert togt end der er plads til.









Hos Maritime Uddannelser bemærker man også, at andelen af kvinder, der bliver optaget på de maritime uddannelser, fastholdes på omkring 15 procent, selvom det samlede optag fortsætter med at stige, og at der for første gang er optaget kvinder på færge-navigatøruddannelsen.





