EFTER KENDELSE I HØJESTERET OM KONFISKATION:
Persontransportorganisation opfordrer til at have styr på nultolerance og dokumentation
Onsdag 10. september 2025 kl: 10:17Af: Jesper Christensen
Højesteret har ophævede 25. august beslaglæggelsen af en limousine efter, at en medarbejder var blevet taget for at have kørt vanvidskørsel i bilen. Baggrunden for, at Højesteret ophævede beslaglæggelsen, var, at arbejdsgiveren - en mindre virksomhed - havde en tydelig nultolerance og dokumentation. Dermed var en konfiskation ude af proportion. Hos Dansk PersonTransport peger man på, at hovedreglen om konfiskation ved vanvidskørsel stadig ligger fast
Dommen fra Højesteret understreger ifølge Dansk PersonTransport endnu engang, hvor vigtigt det er, at virksomheden tager en række forholdsregler i forhold til sine chauffører, da virksomheden ellers risikerer at få konfiskeret sit køretøj.
Hovedreglen er stadig konfiskation ved vanvidskørsel - også når ejeren ikke selv kører køretøjet. Der kan kun fraviges.
I reglerne om vanvidskørsel er undtagelsesbestemmelsen, hvis konfiskationen anses som en ”uforholdsmæssig indgriben” og ejeren af køretøjet har gjort alt for at sikre sig, at køretøjet ikke vil blive anvendt til vanvidskørsel.
Hos Dansk PersonTransport lyder rådene:
- Få nultolerance og konsekvenser på skrift i ansættelseskontrakten eller tillæg hertil. Mange arbejdsgiverforeninger har et standarddokument, som kan benyttes
- Dokumentér instruktion og opfølgning (hastighed, alkohol/narko, sikker kørsel)
- Ved leasing af køretøjet er det vigtigt, at kende leasingvilkår og hæftelser
Læs mere om Højesterets afgørelse her:
Højesterets kendelse kan ses i sin helhed her:
