Persontransportorganisation opfordrer til at have styr på nultolerance og dokumentation

EFTER KENDELSE I HØJESTERET OM KONFISKATION:

Onsdag 10. september 2025 kl: 10:17

Dommen fra Højesteret understreger ifølge Dansk PersonTransport endnu engang, hvor vigtigt det er, at virksomheden tager en række forholdsregler i forhold til sine chauffører, da virksomheden ellers risikerer at få konfiskeret sit køretøj.









Hovedreglen er stadig konfiskation ved vanvidskørsel - også når ejeren ikke selv kører køretøjet. Der kan kun fraviges.









I reglerne om vanvidskørsel er undtagelsesbestemmelsen, hvis konfiskationen anses som en ”uforholdsmæssig indgriben” og ejeren af køretøjet har gjort alt for at sikre sig, at køretøjet ikke vil blive anvendt til vanvidskørsel.









Hos Dansk PersonTransport lyder rådene:

Få nultolerance og konsekvenser på skrift i ansættelseskontrakten eller tillæg hertil. Mange arbejdsgiverforeninger har et standarddokument, som kan benyttes

Dokumentér instruktion og opfølgning (hastighed, alkohol/narko, sikker kørsel)

Ved leasing af køretøjet er det vigtigt, at kende leasingvilkår og hæftelser









