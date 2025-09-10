Der er akut behov for sikre lastbilparkeringer

EU-KOMMISSÆR PÅ BESØG I BELGIEN:

Onsdag 10. september 2025 kl: 13:06

Af: Jesper Christensen EU-Kommissær Roxana Mînzatu (i hvid jakke), der også er kommissær for job og kompetencer, understregede vigtigheden af sikre arbejds- og hvileforhold for chauffører i Europa.

Besøget, som den internationale vejtransportorganisation, IRU, havde taget initiativ til og arrangeret i tæt samarbejde med det europæiske transportarbejderforbund, ETF - European Transport Workers' Federation, og den europæiske organisation for sikre parkeringer, European Secure Parking Organisation - ESPORG, kom på et afgørende tidspunkt, hvor EU-institutionerne drøfter det næste EU-budget









Sammen fremhævede partnerne, at sikre og trygge lastbilparkeringer stadig er voldsomt utilstrækkelige i hele EU på trods af, at de er afgørende for chaufførernes trivsel, færdselssikkerheden og robuste forsyningskæder.









EU-Kommissær Roxana Mînzatu, der også er kommissær for job og kompetencer, understregede vigtigheden af sikre arbejds- og hvileforhold for chauffører i Europa - forhold der også er afgørende for sikkerheden og for, at logistikkæder og handel fungerer uproblematisk. Derfor er der akut behov for koordineret handling på både EU- og nationalt plan.









- Sikker og tryg parkering handler ikke kun om logistik. Det handler om at garantere chaufførernes værdighed, sikkerhed og respekt. Når vi investerer i bedre steder for dem at hvile og arbejde, gør vi ikke kun jobbet mere attraktivt og tackler mangel på arbejdskraft, men styrker også vejtransporten som rygraden i Europas økonomi, sand Roxana Mînzatu under sit besøg på de forkellige lastbilparkeringspladser i Belgien.









Raluca Marian, der er direktør EU Advocacy & General Delegate og leder IRU's hold i Bruxelles, fremhævede, at deltagerne i besøget i Belgien så - fra en guldstandard-parkering til en meget dårlig.









- Det afspejler, hvad chauffører står over for hver dag i hele EU, påpegede hun og fortsatte:









- Dette er ikke et lokalt problem. Det er en europæisk krise. Vi håber nu, at næstformand Roxana Mînzatu sammen med kommissær Apostolos Tzitzikostas - EU-kommissær for bæredygtig transport og turisme - vil tage føringen og styre både EU og medlemsstaterne til at prioritere planlægning og etablering af sikre lastbilparkeringer, især langs Europas mest belastede korridorer.









Delegationens er besøgte rastepladserne, omfattede også guvernøren for Vestflandern, der besøgte en lastbilparkeringsplads i Jabbeke.









IRU peger på, at med havnen i Zeebrugge og centrale EU-korridorer, der krydser regionen, er sikker og tryg lastbilparkering i Flandern afgørende. IRU håber, at de flamske myndigheder vil fortsætte med at prioritere denne kritiske infrastruktur, som afspejler de akutte behov, der ses i hele Europa.









Den samlede tilstedeværelse af EU-kommissærer, vejtransportoperatører, chaufførforeninger og parkeringsledere sendte et klart signal: Sikker og tryg parkering skal blive en europæisk investeringsprioritet i den næste EU-budgetperiode samt en prioritet for medlemsstaterne.









- For EU’s professionelle chauffører betyder manglen på tilstrækkelige parkeringsfaciliteter dårlige arbejdsforhold, højere stress og nedsat respekt på vejene, sagde Raluca Marian og fortsatte:









- Det modarbejder yderligere bestræbelserne på at tiltrække og fastholde folk i en sektor, der allerede står over for en kritisk mangel på arbejdskraft.









Lidt om parkeringsforhold for lastbilchauffører:

Ifølge et studie fra EU-kommissionen er 4.943 af EU’s anslåede 380.000 lastbilparkeringspladser i øjeblikket certificeret som sikre og trygge

I 2022 blev der registreret en mangel på over 390.000 pladser. Manglen forventes at stige til 483.000 i 2040

Situationen er særligt kritisk i Frankrig, Tyskland, Benelux-landene, Spanien, Italien og Centraleuropa

Efter vedvarende påvirkning fra IRU, ESPORG og ETF har EU-kommissionen stillet 750 millioner euro til rådighed under Connecting Europe Facility de seneste år - herunder til udvikling og opgradering af sikre og trygge lastbilparkeringspladser i hele EU

Udfordringen ligger i gennemførelsen. I mange tilfælde er lokale myndigheder tilbageholdende med at godkende nye faciliteter eller er for langsomme til at udstede tilladelser, hvilket skaber flaskehalse, der forhindrer nødvendige projekter i at komme i gang, på trods af tilgængelig EU-støtte



Forskel på top og bund.





