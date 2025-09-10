Godt 1.000.000 lastbiler er forbundne til servicefunktioner

Onsdag 10. september 2025 kl: 13:38

Moderne tunge lastbiler er fyldt med avancerede softwaresystemer, og opkobling er en central del, der får systemerne til at fungere optimalt. Med en opkobling kan den enkelte lastbil - og dermed chauffør og ejer - spille sammen med Volvo Trucks udvalg af Connected Services.









- Ved hjælp af opkoblede digitale tjenester kan vi støtte vores kunder og chauffører på rigtig mange forskellige måder - fra at optimere oppetiden og sænke energiforbruget til at gøre hele lastbildriften mere effektiv og sikker. Det er fantastisk, at vi nu har én million opkoblede Volvo-lastbiler på vejene, siger Jan Hjelmgren, der er Senior Vice President for Product Management hos Volvo Trucks.









- En lastbil er et arbejdsredskab for transportvirksomhederne, og den skal forblive i drift mest muligt på landevejen for at levere værdi til sine ejere. Vores tjenester kan virkelig bidrage her, og i det lange løb bidrager lastbilerne til hele samfundets funktion, siger han videre.









Connected Services med et klart formål

Volvo Trucks tilbyder Connected Services inden for to hovedområder:

Oppetid

Produktivitet





Oppetidstjenester involverer brug af trådløs opkobling til for eksempel at overvåge og spore køretøjer eksternt og forudse potentielle fejl med det formål at optimere lastbilens drift og dermed reducere uplanlagte stop. Slitage på lastbilens vigtigste komponenter kan overvåges i realtid, hvilket gør det muligt at optimere serviceplanlægningen og sikre, at køretøjet får den rigtige service på det rigtige tidspunkt. Oppetidstjenester omfatter også trådløs opdatering af lastbilernes software for at undgå unødvendige værkstedsbesøg.









Volvo Trucks' produktivitetstjenester handler om at forbedre kundernes drift og reducere omkostninger - eksempelvis gennem flådestyringssystemer og planlægningsværktøjer. Tjenesterne omfatter også at stille løsninger til rådighed for chaufførerne, der kan forbedre brændstofeffektivitet og sikkerhed samt infotainment- og komfortfunktioner.









Opkoblede lastbiler gavner innovationen

Opkoblede lastbiler spiller også en vigtig rolle, når det kommer til Volvo Trucks’ innovation og produktudvikling. De data, der kan udtrækkes fra lastbilerne, analyseres og giver indsigt i lastbilens adfærd og præstationer, hvilket i sidste ende resulterer i hurtigere produktudvikling og innovation af nye løsninger.









- Opkobling er en meget vigtig del af transformationen af denne branche. Ved hjælp af avancerede analysemetoder og kunstig intelligens (AI) kan vi analysere store mængder data og bruge resultaterne i vores produktudvikling. Vi kan udvikle nye produkter og tjenester, der gavner vores kunder, og som gør transport mere produktiv, mere bæredygtig og mere sikker, siger Jan Hjelmgren.

