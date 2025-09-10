Politiet har sigtet 15 personer efter demonstration på Aarhus Havn
Onsdag 10. september 2025 kl: 11:37Af: Redaktionen
Tirsdag kort før middag blev Østjyllands Politi opmærksom på en demonstration, der spærrede for trafikken i krydset Østhavnsvej/Oliehavnsvej/Sumatravej på på Aarhus Havn. Demonstrationen var ikke anmeldt på forhånd, og flere patruljer kørte til stedet for at gå i dialog med demonstranterne og for at afhjælpe den trafikale situation
Politipatruljerne kunne det konstateres, at omkring 30 personer havde taget ophold på og ved vejbanen i krydset. De fik af politiet påbud om at flytte sig ind på fortovet. Da flere af demonstranterne på trods af flere påbud ikke efterkom politiets anvisninger, flyttede politiet dem fra vejbanen. Herefter kunne trafikken igen køre som normalt.
I forbindelse med demonstrationen blev 15 personer sigtet for overtrædelse af Færdselsloven og for at forstyrre den offentlige orden. En enkelt person var desuden kortvarigt anholdt, da han nægtede at oplyse sit navn til politiet.
