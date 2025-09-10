Politiet har sigtet 15 personer efter demonstration på Aarhus Havn

Onsdag 10. september 2025 kl: 11:37

Politipatruljerne kunne det konstateres, at omkring 30 personer havde taget ophold på og ved vejbanen i krydset. De fik af politiet påbud om at flytte sig ind på fortovet. Da flere af demonstranterne på trods af flere påbud ikke efterkom politiets anvisninger, flyttede politiet dem fra vejbanen. Herefter kunne trafikken igen køre som normalt.









I forbindelse med demonstrationen blev 15 personer sigtet for overtrædelse af Færdselsloven og for at forstyrre den offentlige orden. En enkelt person var desuden kortvarigt anholdt, da han nægtede at oplyse sit navn til politiet.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.