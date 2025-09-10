Havn i Vendsyssel er klar til første etape af havneudvidelse

Onsdag 10. september 2025 kl: 09:49

Af: Redaktionen Hirtshals Havns nuværende udbredelse mod nord. (Illustration: Hirtshals Havn)

I slutningen af 2024 meldte Hirtshals Havn ud, at den kommende havneudvidelse ville foregå i en etapemodel med fokus på økonomisk forsvarlighed. Forud var gået en periode, hvor udvidelsesplanerne var mere omfattende, og hvor Hirtshals Havn efter indkomne bud kunne konstatere, at økonomien risikerede at komme til at stå på kviksand i stedet for et stabilt fundament.









Nu løfter havnen sløret for den første etape i projektet, som vil bestå af en forlængelse af den ene mole i indsejlingen.









- Vi har hele tiden vidst, at det største fokus i havneudvidelsen skal være forbedring af besejlingsforholdene til havnen, siger Niels Kiersgaard, der er teknisk direktør og ansvarlig for havneudvidelsen hos Hirtshals Havn.









- Der er flere måder at forbedre besejlingsforholdene på, og vi har valgt den løsning, der bedst forener teknisk effektivitet og økonomisk ansvarlighed, siger han videre.









Han forklarer, at en forlængelse af den ydre vestlige mole vil skabe mere læ og derved roligere bølgeforhold i indsejlingen, hvilket giver skibene bedre manøvreringsmuligheder og øger regelmæssigheden for skibenes og færgernes ankomster og afgange. Det er en af de væsentlige forudsætninger for, at fremtidens større skibe kan anløbe havnen selv i hårdt vejr.









Første etape af havneudvidelsen er derved en forudsætning for at fastholde og fremtidssikre Hirtshals Havns rolle som et centralt transporthub mellem Skandinavien og Europa for både nuværende og kommende kunder.









Havneudvidelsen er et omfattende projekt, hvor mange krav og myndighedsdialoger skal tænkes ind. Næste skridt i gennemførelsen af første etape af Nordhavnen er en ansøgning til Trafikstyrelsen, som blandt andet inkluderer en detaljeret projektbeskrivelse og miljøkonsekvensvurdering.









Herefter skal projektet i offentlig høring, og senere sendes det i udbud, hvor interesserede entreprenører har mulighed for at byde ind på projektet.









- Vi står i et stort koordineringsarbejde med mange procedurer og krav. Derudover skal vi kortlægge alt fra placering af byggematerialer til pladsforhold for arbejdsfartøjer og sikre fuld operationel drift for havnen og havnens kunder under anlægsarbejdet. I slutningen af 2026 eller starten af 2027 forventer vi, at de første sten bliver placeret på Vestmolen, siger Niels Kiersgaard.









Hirtshals Havn understreger, at havnen går ind til anlægsprojektet om etape 1 af havneudvidelsen med omtanke for sikkerhed, kvalitet og respekt for den daglige havnedrift. Derfor er der ikke sat en afslutningsdato for projektet, men på nuværende tidspunkt estimeres projektet til at være færdigt inden 2030.









Visionen til den fulde havneudvidelse på Hirtshals Havn indeholder en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, yderligere kajmeter og ro/ro-lejer, samt etablering af opmarch- og erhvervsarealer. Det er øverste billede viser Hirtshals Havn nuværende udbredelse mod nord.









Interesserede kan læse mere om planerne for havneudvidelsen i Hirtshals her:













