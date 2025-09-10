Vognmand i Toftlund er gået konkurs
Onsdag 10. september 2025 kl: 13:56Af: Redaktionen
Skifteretten under Retten i Sønderborg har taget vognmandsvirksomheden Børge Ernø Transport A/S under konkursbehandling. Det skriver Statstidende
Statstidende skriver videre, at Skifteretten har taget vognmandsvirksomheden under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Skifteretten modtog fredag 5. september.
Kurator er advokat Per Buttenschøn, der har adresse på Hack Kampmanns Plads i Århus.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 8. september.
