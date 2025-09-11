Den største havn ved Limfjorden skruer op for forventningerne
Torsdag 11. september 2025 kl: 11:16Af: Redaktionen
Udvikling i udlejningsforretningen i den voksende erhvervspark og fortsat stor godsaktivitet er årsager til, at Port of Aalborg har leveret et solidt første halvår af 2025. Halvårsresultatet betyder, at ledelsen i Port of Aalborg opjusterer forventningerne til årets ordinære resultat før skat med omkring 5 millioner kroner fra 40-45 millioner kroner til 45-50 millioner kroner
Port of Aalborg oplyser, at havnen i første halvår af i år nåede op på en nettoomsætning på 139,6 millioner kroner og et overskud før skat på 31,6 millioner kroner, hvilket var bedre end ventet ved indgangen til regnskabsåret.
- Det er et udtryk for, at vi formår at skabe gode rammer for de nordjyske virksomheder uanset, om de har behov for transport eller for at etablere aktiviteter i vores stadig voksende erhvervspark på havnen. Samtidig er vi lykkedes med at nedbringe omkostninger til oprensning af havnebassinet, hvilket også sætter et positivt præg på første halvår, siger Bjarne Jensen, der er bestyrelsesformand i Port of Aalborg A/S.
Det stærke første halvår betyder, at Port of Aalborg opjusterer sine forventninger til årets ordinære resultat før skat fra 40-45 millioner kroner til 45-50 millioner kroner.
