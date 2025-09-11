Gaslastbiler holdt stille - og udløste underskud
Torsdag 11. september 2025 kl: 09:11Af: Redaktionen
Onsdag kunne vi her på transportnyhederne.dk fortælle, at vognmandsvirksomheden Børge Ernø Transport A/S, der blev grundlagt i 1971 af vognmand Børge Ernø og efterfølgende overtaget af sønnerne Jan og Kim Ernø, er taget under konkursbehandling af Retten i Sønderborg. Et kig i selskabets seneste årsrapport, der dækker 2024, viser, at vognmandsvirksomheden i 2024 havde problemer med at holde sine gasdrevne lastbiler kørende
Børge Ernø Transport A/S kom ifølge årsrapporten for 2024 ud med et underskud på 1.699,988 kroner. Virksomhedens egenkapital var på 1.227.656 kroner, mens balancen var på 32.752.823. Dermed havde Børge Ernø Transport A/S en soliditetsgrad på 3,7 procent.
I årsrapporten peger ledelse på, at årets underskud i væsentlig grad kan tilskrives udfordringer knyttet til selskabets leasede gaslastbiler, som udgjorde knap en trediedel af vognparken. En betydelig del af gaslastbilerne var i årets løb ude af drift i som følge af vedligeholdelsesproblemer, hvilket medførte både direkte omkostninger til reparation og service samt indirekte tab i form af reduceret kapacitetsudnyttelse og lavere omsætning.
Ledelsen af vognmandsvirksomheden peger på, at situationen har haft en mærkbar negativ indvirkning på driftsresultatet og har været en central faktor i årets økonomiske udvikling.
Det fremgår af årsrapporten for 2024, at de leasede gaslastbiler er blevet afviklet i april i år, og at selskabet derfor forventer en forbedret indtjening og et positiv resultat for 2025.
Børge Ernø Transport A/S havde i gennemsnit 4 medarbejdere i 2024 mod 6 året før.
