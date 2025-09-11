Det kom færre nye varebiler ud at køre i august
Torsdag 11. september 2025 kl: 10:46Af: Redaktionen
I løbet af august blev der nyregistreret 1.924 varebiler i Danmark, hvilket var en nedgang på 2,8 procent i forhold til august 2024, hvor antallet endte på 1.979. Ser man på perioden fra januar til august, hvor der i år blev nyregistreret 16.465 varebiler, er det samlede marked for varebiler gået tilbage med 12,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor antallet af nyregistrerede varebiler var på 18.731
Mobility Denmark, der er interesseorganisation for bilimportører i Danmark, peger på, at tilbage skal ses i forhold til, at der i 2024 blev nyregistreret ekstraordinært mange varebiler. Sammenholder man tallene for de første otte måneder i år med de tilsvarende tal for 2023, der var på 13.875, er der tale om en forskel på 2.590, hvilket svarer til en fremgang på 18,7 procent.
Kigger man nærmere på tallene, viser de, at antallet af nyregistrerede elektriske varebiler er fatsat med at stige. I august blev der registreret 565 nye el-varebiler mod 259 året før, hvilket svarer til en stigning på 118,1 procent. Dermed udgjorde el-varebilerne 29,4 procent af nyregistreringerne, hvilket er 16,3 procentpoint højere end i august 2024, hvor andelen var 13,1 procent.
- Markedet for varebiler er ved at finde et mere normalt leje efter sidste års ekstraordinært høje niveau. Elektrificeringen fylder gradvist mere blandt varebilerne, men den videre udvikling kræver understøttelse i form af incitamenter og gode rammer. Her kan eksempelvis nulemissionszoner være et værktøj, som kommuner kan tage i brug for at skubbe yderligere på udviklingen, siger Jonathan Schacht Halling Nielsen, der er vicedirektør i Mobility Denmark.
Dieseldrevne varebiler er fortsat dem, der bliver nyregistreret flest af. Ud af de samlede antal nyregistrede varebiler på 1.924 i august, var de 1.289 med dieselmotorer. Det svarer til en andel på 67 procent.
Nyregistreringerne af benzin- og hybridvarebiler lå i august på et meget lavt niveau, mens plug-in hybrid-biler udgjorde knap 2 procent af markedet.
- Det kom færre nye varebiler ud at køre i august
